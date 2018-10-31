Пеллегріно оцінив гру Луніна в дебютному матчі за Леганес

Головней тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував дебют за команду Андрія Луніна та Хав'єра Авілеса.

"Перший матч був важливим для обох. Є період адаптації. Ніколи не легко зіграти перший матч за нову команду. Відчувається напруга змагання. Я сказав Авілесу робити те, що він добре вміє.

Лунін дебютував у Леганесі з нічиєї та двох пропущених м'ячів

Лунін? Він краще налагоджує зв'язки з командою. Він молодий і повинен пристосовуватися до нових умов. Загалом, у нас є три хороших воротарі", – цитує Пеллегріно AS.

"Сказав Луніну, щоб забронював мені місце в Реалі". Олександр Сваток – про феноменальні голи п'ятою і кризу Зорі