Пеллегрино оценил игру Лунина в дебютном матче за Леганес

Главным тренером Леганес Маурисио Пеллегрино прокомментировал дебют за команду Андрея Лунина и Хавьера Авилеса.

"Первый матч был важен для обоих. Есть период адаптации. Никогда не легко сыграть первый матч за новую команду. Чувствуется напряжение соревнования. Я сказал Авилесу делать то, что он хорошо умеет.

Лунин дебютировал в Леганесе с ничьей и двух пропущенных мячей

Лунин? Он лучше налаживает связи с командой. Он молодой и должен приспосабливаться к новым условиям. В общем, у нас есть три хороших вратаря", – цитирует Пеллегрино AS.

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