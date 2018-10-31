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Пеллегрино оценил игру Лунина в дебютном матче за Леганес

01:03 1079 Читати українською
Пеллегрино оценил игру Лунина в дебютном матче за Леганес
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Главным тренером Леганес Маурисио Пеллегрино прокомментировал дебют за команду Андрея Лунина и Хавьера Авилеса.

"Первый матч был важен для обоих. Есть период адаптации. Никогда не легко сыграть первый матч за новую команду. Чувствуется напряжение соревнования. Я сказал Авилесу делать то, что он хорошо умеет.

Лунин дебютировал в Леганесе с ничьей и двух пропущенных мячей

Лунин? Он лучше налаживает связи с командой. Он молодой и должен приспосабливаться к новым условиям. В общем, у нас есть три хороших вратаря", – цитирует Пеллегрино AS.

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Испания Главное Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Маурисио Пеллегрино Маурисио Пеллегрино Хавьер Авилес Хавьер Авилес
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