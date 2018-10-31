Лунін дебютував у Леганесі з нічиєї та двох пропущених м'ячів

Леганес з Андрієм Луніним у складі зіграв внічию в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано (2:2).

Леганес у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії вдома приймав Райо Вальєкано. У стартовому складі вперше з'явився український голкіпер Андрій Лунін.

Леганес – Райо Вальєкано – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм видався не найкращим для орендованого у Реала воротаря. Протягом двох атак Райо в сітку воріт Леганеса залетіло 2 голи. На 31-й хвилині господарі зусиллями Ен-Несірі відіграли 1 м'яч.

У другому таймі на 72-й хвилині Ен-Несірі оформив дубль. Леганес прагнув дотиснути суперника, але матч у підсумку закінчився результативною нічиєю.

Матч-відповідь на Естадіо Вальєкас відбудеться 5 грудня.

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Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Леганес – Райо Вальєкано – 2:2

Голи: Ен-Несірі, 31, 72 – Гарсія, 15, Алегрія, 21