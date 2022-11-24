"Іспанія володіла м’ячем, вони були блискучі у трьох чвертях поля, у нас не було шансів. Іспанія зіграла чудовий матч. Це пояснює поразку. Коли у нас був м’яч, ми не могли з ним грати, у нас його забирали дуже швидко. Ми повинні поговорити про все, а потім забути. Зрозуміло, що треба грати інакше. Треба швидко забути ситуацію, яка сталася проти Іспанії. Очевидно, що ця поразка боляче вдарила по команді.

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Іспанія була набагато сильнішою за нас, перевершила нас, але реальна різниця між командами – не 7 голів. Сьогодні – так, але не на загальному рівні. У мене є відчуття смутку, тому що мав інші очікування. Але все одно почуваюся добре. Іспанія є фаворитом відтоді, як вона потрапила на чемпіонат світу, а не зараз. Ці результати, безсумнівно, вселяють впевненість.

Зі свого боку, я повинен бути дуже обережним у тому, що говорю, щоб команда не впала ще нижче. Мене більше хвилює настрій, ніж футбол. Подивимося, як можна вивести команду з цієї ями, в якій вона опинилася", – наводить слова Суареса Marca.

Нагадаємо, що Іспанія каменя на камені не залишила від костариканців, розбивши суперника з рахунком 7:0.

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