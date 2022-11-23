Команда Луїса Енріке вважається одним із фаворитів Мундіалю, але кілька іменитих команд за 4 дні чемпіонату вже зазнали фіаско. Передусім, мова йде про Аргентину і Німеччину, які сенсаційно поступилися Саудівській Аравії та Японії відповідно. Саме японці захопили лідерство у квартеті, а Іспанія в першому турі протистояла Коста-Ріці з її головною надією – Кейлором Навасом у воротах.

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Вже з перших секунд гри "Фурія Роха" затисла Коста-Ріку на її половині поля. Якщо Ольмо та Асенсіо змарнували свої перші моменти неточними ударами, то на 11-й хвилині м'яч таки влетів у ворота Кейлора Наваса. Гаві закинув у штрафний, Ольмо найкраще зорієнтувався після рикошету від захисника, виграв боротьбу в Дуарте і підсік м'яч над Навасом. Кіпер ПСЖ не врятував. Сотий гол Іспанії на чемпіонатах світу – лише шоста збірна в історії, яка досягла такого показника. До лідера (Бразилії) ще дуже далеко – у "селесао" 229 голів.

За 10 хвилин прийшов і другий м'яч. Альба отримав передачу від Бускетса, прострілив з лівого флангу у штрафний, де вже чекав Асенсіо. Марко у дотик поклав у нижній кут. Дуже легкі 2:0 ще у першій чверті матчу. Цікаво, що нападник Реала забив лише другий м'яч за збірну. Перший був ще у 2018 році.

Але це було не все. На 30-й хвилині всі питання щодо переможця були зняті. Жорді Альба заробив пенальті, який впевнено реалізував Ферран Торрес. 14-й гол нападника Барси за збірну Іспанії. Він знову вирвався у найкращі бомбардири "Фурії Рохи" за каденції Луїса Енріке.

Іспанці робили все, що хотіли, місцями відверто знущаючись із суперників. Костаріканці навіть центр поля переходили з великими труднощами, не кажучи вже про якісь моменти біля воріт Унаї Сімона (красномовний нуль ударів за перший тайм і лише 15% володіння м'ячем). Жалюгідне видовище від латиноамериканців і величезна перевага фаворита групи. Одразу 537 точних пасів зробили іспанці у першому таймі – рекорд в історії чемпіонатів світу.

Spain have the highest first-half xG of the #FIFAWorldCup so far, and their 537 successful first-half passes are the most in recorded World Cup history. Germany's record of 422 vs. Japan didn't last long.#ESPCRC pic.twitter.com/lKm6EV8klE — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 23, 2022

По перерві сценарій гри не змінився. Іспанія робила все, що хотіла, і на 54-й хвилині забила четвертий гол. Ферран Торрес невдало обробив м'яч у чужому штрафному, але одразу ж відібрав його в суперника і пробив з розвороту повз Наваса. Жахлива гра Коста-Ріки у захисті. Одна з найгірших команд (якщо взагалі не найгірша) у першому турі чемпіонату світу.

Після цього іспанці заспокоїлися, хоча продовжили впевнено контролювати м'яч на чужій половині. Луїс Енріке вже думав про наступну гру з Німеччиною. Бускетс, Альба, Ферран, Педрі та Асенсіо пішли з поля, натомість свій шанс отримали Ніко Вільямс, Коке, Бальде, Солер і Мората.

Навіть напіврезервний склад Іспанії повністю перегравав костаріканців. На 75-й хвилині рахунок став 5:0. Гаві після скидки Морати більярдно від стійки увігнав м'яч у ворота. Шансів у Кейлора Наваса не було. До слова, Гаві встановив одразу два рекорди збірної Іспанії на чемпіонатах світу. 18 років і 110 днів – хавбек Барселони став наймолодшим гравцем, який зіграв і забив за "Фурію Роху" на великому турнірі.

На 90-й хвилині "Фурія Роха" забила шостий. Автором гола став Карлос Солер, який опинився перед Навасом і пробив головну надію Коста-Ріки. Повеселив і арбітр, який додав одразу 8 хвилин. Таке враження, що муки костаріканців принесли йому задоволення. У компенсований час забив ще й Мората, поставивши крапку. Вперше у своїй історії збірна Іспанії забила 7 голів у матчі фінальної стадії чемпіонату світу чи Європи.

7:0 – дуже потужний старт Іспанії на ЧС-2022. Точність передач піренейців просто шокує – 976 вдалих із загальних 1043. Коста-Ріка підтвердила статус аутсайдера групи, залишивши дуже гнітюче враження від своєї гри. Жодного удару бодай у напрямку воріт суперника, а головна надія команди – Кейлор Навас – не врятував. В наступному турі латиноамериканці зіграють проти Японії, а Іспанія протистоятиме Німеччині.

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