Команда Луїса Енріке стартувала на Мундіалі з сімох забитих голів у ворота Кейлора Наваса. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

До перерви іспанці забили "тільки" тричі. Відзначилися Ольмо, Асенсіо і Ферран. Були побоювання, що другий тайм буде не таким результативним, але все склалося по-іншому.

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Кейлор Навас пропустив ще 4 рази, а Коста-Ріка так і не завдала жодного удару по воротах Унаї Сімона. Авторами голів стали Ферран, Гаві, Солер і Мората. Як наслідок, 7:0 – найбільша на цей момент перемога на ЧС-2022.

У другому турі Іспанія зіграє проти Німеччини, яка програла свій матч Японії. Останні протистоятимуть Коста-Ріці.