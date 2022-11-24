"Испания владела мячом, они были блестящими в трех четвертях поля, у нас не было шансов. Испания сыграла отличный матч. Это объясняет поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли с ним играть, у нас забрали очень быстро. Мы должны поговорить обо всем, а потом забыть. Понятно, что мы должны играть по-другому. Надо быстро забыть ситуацию, которая произошла против Испании. Очевидно, что это поражение больно ударило по команде.

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Испания была намного сильнее нас, превзошла нас, но реальная разница между командами – не 7 голов. Сегодня – да, но не на общем уровне. У меня есть чувство печали, потому что у меня были другие ожидания. Но все равно чувствую себя хорошо. Испания является фаворитом с тех пор, как она попала на чемпионат мира, а не сейчас. Эти результаты, несомненно, внушают уверенность.

Со своей стороны, я должен быть очень осторожен в том, что говорю, чтобы команда не упала еще ниже. Меня больше волнует настроение, чем футбол. Посмотрим, как можно вывести команду из этой ямы, в которой она оказалась", – приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что Испания камня на камне не оставила от костариканцев, разбив соперника со счетом 7:0.

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