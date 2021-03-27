"Ми з повагою ставимося до суперника. По-перше, це – чемпіони світу. По-друге – колосальний тиск, контроль, вони завжди грають першим номером. Тому ми готуємося саме до такої гри. Але ми хочемо все-таки грати в футбол, а не просто відбиватися. Думаю, ми повинні отримати від гри задоволення, як і наші вболівальники. Ми не можемо здатися просто так.

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Ми хочемо грати в футбол. Наскільки нам це дозволить суперник – питання інше. По грі французів зі збірною України ми побачили, що суперник використовував високий пресинг, проте давав їм грати. Тут, звичайно, і майстерність футболістів збірної України виходила на перший план. Їм потрібно було спокійно, розважливо взяти м'яч під контроль. Кожен знав свої функції. Ми теж до цього прагнемо і ми хочемо так грати, щоб не просто оборонятися і відбиватися", – цитує Байсуфінова Sports.lz.

До слова, Казахстан протистоятиме Франції вже завтра, 28 березня, а з Україною команда зустрінеться в середу, початок матчу о 21:45.

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