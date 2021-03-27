"Мы с уважением относимся к сопернику. Во-первых, это – чемпионы мира. Во-вторых – колоссальное давление, контроль, они всегда играют первым номером. Поэтому мы готовимся именно к такой игре. Но мы хотим все-таки играть в футбол, а не просто отбиваться. Думаю, мы должны получить от игры удовольствие, как и наши болельщики. Мы не можем сдаться просто так.

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Мы хотим играть в футбол. Насколько нам это позволит соперник – вопрос другой. По игре французов со сборной Украины мы увидели, что соперник использовал высокий прессинг, однако давал им играть. Здесь, конечно, и мастерство футболистов сборной Украины выходило на первый план. Им нужно было спокойно, рассудительно принять мяч под контроль. Каждый знал свои функции. Мы тоже к этому стремимся и мы хотим так играть, чтобы не просто обороняться и отбиваться", – цитирует Байсуфинова Sports.lz.

К слову, Казахстан будет противостоять Франции уже завтра, 28 марта, а с Украиной команда встретится в среду, начало встречи в 21:45.

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