Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов зізнався, що не планує відсиджуватись в обороні у матчах відбору на ЧС-2022 проти України та Франції.

"Не збираюся ставити автобус і відбиватися з думками пропустити якомога менше голів. Я проти цього. Такі думки не повинні бути ні у кого. На тренуваннях будемо працювати над тим, щоб під час гри гнути свою лінію.

Збірна Казахстану оголосила склад на матчі з Францією та Україною

Збірна повинна отримувати задоволення від самої гри. Для цього нам знадобиться максимум фізичних кондицій, духу і впевненості у власних силах. Так, Франція – суперник іменитий, так, вони чемпіони світу, але ж вони теж люди. Тому потрібно грати в футбол і виходити на поле з однією думкою – виграти", – цитує Байсуфінова Meta Ratings.

До слова, матч проти збірної Франції відбудеться 28 березня на стадіоні Астана Арена в столиці Казахстану, а виїзний поєдинок проти України – на НСК Олімпійський у Києві 31 березня.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7