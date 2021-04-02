"Казахстан показав (у матчі проти України – прим.), що вони – не хлопчики для биття. Так, нам точно доведеться грати з ними. Вважаю, що стежити за турнірною таблицею поки безглуздо, адже відбіркові матчі тільки починаються", – наводить слова Канерви sportti.

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Нагадаємо, Казахстан відібрав очки у України, розписавши нічию на НСК Олімпійський – 1:1. Підопічні Шевченка наразі посідають другу сходинку в групі, маючи 3 очки після трьох зіграних турів.

До слова, Фінляндія зустрінеться із казахами аж 4 вересня у рамках домашньої зустрічі. Скандинави мають 2 очки після 2 поєдинків, а Боснія і Герцеговина та Казахстан – по 1 пункту.

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