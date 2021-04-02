"У Парижі, на мій погляд, все було зроблено правильно. Ми грали проти топ-збірної, і треба було якось стримати цю команду, тим більше, що нещодавно ми програли французам з великим рахунком. Ця тактика спрацювала. Хоча не можна не визнати, що українцям з французами теж трохи пощастило, тому що вони не реалізували ще кілька моментів.

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Ось у матчі з фінами мені було незрозуміло, чому тренерський штаб Андрія Шевченка знову вирішив зіграти за цією ж схемою. Почали винаходити велосипед – і все зламалося. Невеликий надлом стався, тому що не досягли з фінами і казахами перемог, втратили чотири очки. Тому, звичайно, потрібен час, щоб розібратися з цим. Потім зустрітися команді перед Євро, провести збори, роботу над помилками і повернутися до своєї гри", – поділився Сабо у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України у трьох стартових матчах відбору до ЧС-2022 набрала лише три очки, зігравши з Францією, Фінляндією та Казахстаном з однаковим рахунком – 1:1.

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