"Казахстан показал (в матче против Украины – прим.), что они – не мальчики для битья. Да, нам точно придется играть с ними. Считаю, что следить за турнирной таблицей пока бессмысленно, ведь отборочные матчи только начинаются", – приводит слова Канервы sportti.

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Напомним, Казахстан отобрал очки у Украины, расписав ничью на НСК Олимпийский – 1:1. Подопечные Шевченко пока занимают второе место в группе, имея 3 очка после трех сыгранных туров.

К слову, Финляндия встретится с казахами до 4 сентября в рамках домашней встречи. Скандинавы имеют 2 очка после 2 матчей, а Босния и Герцеговина и Казахстан – по 1 пункту.

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