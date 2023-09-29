"Трубін дуже спокійний, зовсім не знервований. У нього був не найкращий старт на нашому стадіоні проти Зальцбурга, але потім під час гри він залишався спокійним, йому вдалося додати, зосередитися.

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Кожна гра буде допомагати йому прогресувати, краще пізнати своїх партнерів по команді, а також звикнути до стадіону. Він дуже мотивований. Я не бачу в ньому знервованого воротаря, який би занадто багато думав про такі речі. Штаб добре підготував його. Впевнений, що він проведе хорошу гру", – цитує Шмідта офіційний сайт "орлів".

Нагадаємо, матч Бенфіка – Порту відбудеться вже сьогодні, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:15.

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