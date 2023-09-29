Наставник Бенфики оценил шансы Трубина сыграть в дебютном О Класико против Порту: "У него был не лучший старт"
Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт поделился ожиданиями от главного противостояния сезона с принципиальным соперником – Порту в рамках 7-го тура чемпионата Португалии.
"Трубин очень спокойный, совсем не нервный. У него был не лучший старт на нашем стадионе против Зальцбурга, но потом во время игры он оставался спокойным, ему удалось прибавить, сосредоточиться.
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Каждая игра будет помогать ему прогрессировать, лучше узнать своих партнеров по команде, а также привыкнуть к стадиону. Он очень мотивирован. Я не вижу в нем нервозного вратаря, который бы слишком много думал о таких вещах. Штаб хорошо подготовил его. Уверен, что он проведет хорошую игру", – цитирует Шмидта официальный сайт "орлов".
Напомним, матч Бенфика – Порту состоится уже сегодня, 29 сентября. Начало встречи в 22:15.
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