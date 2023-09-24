"Трубін – великий талант, але він ще занадто молодий як для голкіпера. Одна не дуже вдала гра (проти Зальцбурга у Лізі чемпіонів, – прим.) не змінить мою думку про нього.

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За таких обставин найважливіше – правильно реагувати та щоденно самовіддано працювати. І він це зробить.

Бенфіка – дуже хороший клуб з багатими традиціями, який розвиває гравців. Можливо, він зіграв не найкращим чином проти Зальцбурга, але у нього є великий потенціал, щоб зайти дуже далеко. Я справді вірю в його успіх у Бенфіці", – сказав Шевченко у коментарі A Bola.

Нагадаємо, після переходу з Шахтаря Трубін вже двічі зіграв за Бенфіку: 16 вересня Анатолій з перемоги дебютував у чемпіонаті Португалії проти Візели (2:1), а 20 вересня у Лізі чемпіонів став співучасником поразки від Зальцбурга (0:2), привізши вже на 2-й хвилині пенальті у свої ворота.

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