Наставник Арсенала-Київ Леонов: Різниця у 4 очки з Чорноморцем ще нічого не означає

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов розповів про турнірне становище команди перед матчем з Чорноморцем.

"Ми будемо грати тільки на перемогу. У Арсенала-Київ просто немає іншого виходу. Нас відділяють від одеської команди чотири очки, але ця різниця нічого ще не означає.

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Не скажу, що найближчий поєдинок буде визначальним, але це один з важливих матчів", – сказав Ігоря Леонов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, після закінчення першої частини УПЛ Арсенал-Київ посідає останнє місце у турнірній таблиці та має в активі 12 очок, Чорноморець – у зоні перехідних матчів з 16 пунктами.

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