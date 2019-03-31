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Наставник Арсенала-Киев Леонов: Разница в 4 очка с Черноморцем еще ничего не значит

11:57 13 Читати українською
Наставник Арсенала-Киев Леонов: Разница в 4 очка с Черноморцем еще ничего не значит
Игорь Леонов / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов рассказал о турнирном положении команды перед матчем с Черноморцем.

 

"Мы будем играть только на победу. У Арсенала-Киев просто нет другого выхода. Нас отделяют от одесской команды четыре очка, но эта разница еще ничего не значит.

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Не скажу, что ближайший поединок будет определяющим, но это один из важных матчей", – сказал Игорь Леонов в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, после окончания первой части УПЛ Арсенал-Киев занимает последнее место в турнирной таблице и имеет в активе 12 очков, Черноморец – в зоне переходных матчей с 16 пунктами.

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Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов Арсенал-Киев - Черноморец
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