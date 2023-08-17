"Ми не повинні думати про результат першої гри. Знаємо, що є перевага, але ми тут для того, щоб здобути перемогу. Будемо грати, немов це перший матч. Ми добре зіграли тиждень тому вдома, але зараз ми хочемо зіграти навіть краще.

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Будемо сконцентровані на 100%, необхідно зіграти компактно в захисті. Сподіваюся, вся наша команда зможе проявити свої найкращі якості та пройти далі — до наступного раунду Ліги конференцій. Повторюся, наше завдання — здобути перемогу. Ми всі в це віримо.

Кадрова ситуація в команді? Владімір Даріда, у якого було пошкодження, зможе зіграти. Він уже відновився від травми і тренується з командою. Що стосується воротаря Куести, то ситуація складна, лікарі намагаються зробити все необхідне. Тільки перед поєдинком ми вирішимо, чи зможе він зіграти.

Говорячи про суперника, гадаю, від Динамо слід очікувати багато пресингу, особливо біля нашого штрафного. Вони захочуть, щоб ми припустилися помилок, що дасть їм змогу забити швидкий гол. Але ми обговорювали це з нашими футболістами, і всі розуміють, що потрібно бути максимально зібраними й акуратними.

Потрібно зіграти ще краще, ніж у першому матчі. До того ж, на стадіоні не буде стільки наших уболівальників. Також я розумію, що Динамо може багато чого змінити у своїй грі. Я бачив усі матчі киян у цьому сезоні. Ми знаємо, що потрібно робити", – цитує Терзіса Dynamo.kiev.ua.

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