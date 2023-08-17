"Мы не должны думать о результате первой игры. Знаем, что есть преимущество, но мы здесь для того, чтобы одержать победу. Будем играть, словно это первый матч. Мы хорошо сыграли неделю назад дома, но сейчас мы хотим сыграть даже лучше.

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Будем сконцентрированы на 100%, необходимо сыграть компактно в защите. Надеюсь, вся наша команда сможет проявить свои лучшие качества и пройти дальше – в следующий раунд Лиги конференций. Повторюсь, наша задача – одержать победу. Мы все в это верим.

Кадровая ситуация в команде? Владимир Дарида, у которого было повреждение, сможет сыграть. Он уже восстановился от травмы и тренируется с командой. Что касается вратаря Куэсты, то ситуация сложная, врачи пытаются сделать все необходимое со своей стороны. Только перед поединком мы решим, сможет ли он сыграть.

Говоря о сопернике, думаю, от Динамо следует ожидать много прессинга, особенно, возле нашей штрафной. Они захотят, чтобы мы допустили ошибки, что даст им возможность забить быстрый гол. Но мы обсуждали это с нашими футболистами, и все понимают, что нужно быть максимально собранными и аккуратными.

Нужно сыграть еще лучше, чем в первом матче. К тому же, на стадионе не будет столько наших болельщиков. Также я понимаю, что Динамо может многое изменить в своей игре. Я видел все матчи киевлян в этом сезоне. Мы знаем, что нужно делать", – цитирует Терзиса Dynamo.kiev.ua.

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