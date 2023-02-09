"Ми знали, що гравці Марселя будуть активно пресингувати, однак не зуміли впоратися з цим – не вдавалося проходити швидше через їхні лінії. ПСЖ припустився кількох помилок, які призвели до поразки.

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Потрібно забути про ці помилки і рухатися далі. Усі розуміють, що необхідно вдосконалюватися. Прикро програвати принциповому супернику в кубковому матчі, адже ми хотіли повернутися в Париж з путівкою у наступний раунд.

Треба працювати і дивитися вперед, якщо ми хочемо чогось досягти у цьому сезоні. Настав час стулити пельку і посилено взятися до роботи. Вилітати з боротьби за трофей – це огидно", – цитує Маркіньйоса RMC Sport.

До слова, незабаром Марсель і ПСЖ знову зіграють на Велодромі – 26 лютого Маліновський і Ко приймуть лідера чемпіонату Франції вже в рамках Ліги 1. Після 22-х турів парижани випереджають Марсель на 8 очок.

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