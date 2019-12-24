Насрі розкритикував Салаха за надмірний егоїзм

Французький півзахисник Самір Насрі віддає перевагу командним гравцям.

"Між Марезом і Салахом я б краще зіграв з Ріядом. Чому? Тому що він алжирець, до того ж мені подобається його стиль гри.

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Марез – командний гравець, в той час як Салах куди більше індивідуаліст. Він прагне лише забивати голи. Я б не сказав, що Салах прям жадібний, але він женеться за голами і статистикою. З Марезом же можна відігратися. Це футболіст, з яким можна розвиватися", – цитує Насрі Tribal Football.

Зараз 32-річний хавбек захищає кольори Андерлехта. В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Насрі провів 7 матчів, в яких відзначився одним голом.

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