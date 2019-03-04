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Насонов: Побачив двох мужиків у "розах" Львова, страшно за них стало

10:07 416 Читать на русском
Насонов: Побачив двох мужиків у "розах" Львова, страшно за них стало
Олександр Насонов / ФК Львів

Захисник Львова Олександр Насонов розповів про підтримку своєї команди на дербі з Карпатами у 20 турі УПЛ.

"Під час гри глянув на нашу трибуну, побачив двох мужиків. Вони сиділи в "розах" Львова, страшно за них стало. Звичайно, Карпати мали велику підтримку. Думаю, відсотків 99 людей на стадіоні підтримували Карпати", – сказав Насонов програмі Профутбол.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Львів мінімально переграв Карпати в дербі і позбавив "зелено-білих" шансів на першу "шістку".

Теги
Карпати Карпати Львів Львів футбольні фанати Олександр Насонов Олександр Насонов
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