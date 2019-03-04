Насонов: Увидел двух мужиков в "розах" Львова, страшно за них стало

Защитник Львова Александр Насонов рассказал о поддержке своей команды в дерби с Карпатами в 20 туре УПЛ.

"Во время игры глянул на нашу трибуну, увидел двух мужиков. Они сидели в шарфах Львова, страшно за них стало. Конечно, Карпаты имели большую поддержку. Думаю, процентов 99 людей на стадионе поддерживали Карпаты", – сказал Насонов программе Профутбол.

Карпаты – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Напомним, Львов минимально переиграл Карпаты в дерби и лишил "зелено-белых" шансов на первую "шестерку".