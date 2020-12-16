"Та там нічого такого не сталося, простий стик. Огіря лізе головою, а я зіграв ногою. У мене не вгорі була нога, куди я маю її подіти? Просто нашим суддям дати VAR – як мавпі автомат у руки. Це свавілля. У мене таке відчуття, що судді в кожній грі шукають привід, щоб когось вилучити. Вони кайфують від цього? У нас в Україні ж є людина, яка відповідає за суддівство, отримує шалені гроші, а суддівство стоїть на місці. Треба ж якось розвиватися.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

Я не такий гравець, що хоче йти грубо і порушувати правила. Я забирав м'яч, а суперник йде головою вперед. Ну, можливо, небезпечно зіграв, так, хай це жовта. Судді ж зупиняють цей стоп-кадр. На стоп-кадрі можна дивитися кожен фол і думати, що там гра в ногу.

Не можуть у нас працювати з VAR. З цим потрібно робити щось, VAR повинен був допомогти арбітрам, а вони роблять тільки гірше. У всіх матчах так. Не можу пригадати хоч одну гру з VAR, де все було спокійно", – заявив Юрченко в коментарі каналу "Футбол".

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями