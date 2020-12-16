Винесений на 16 грудня поєдинок 1/8 фіналу Кубка вражав не тільки іменами суперників (Десни та Зорі), а і датою – ніколи в Україні не грали так пізно. Зустріч проводили на київському стадіоні ім. В. В. Лобановського, на жахливому газоні, але плюсом виступала кадрова ситуація команд та їхня форма. Луганці й чернігівці готові були виставити на матч більшість своїх лідерів, а останні результати були прекрасними.

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Попри проблеми з газоном, футболісти провели бадьорий старт зустрічі, демонструючи високі швидкості з атаками в обидва боки. Досить швидко стало помітно, що Зоря переважає Десну в активності – вже на 3-й хвилині Громов змістився в центр і вистрілив з дистанції повз дальній кут. Чернігівці відповіли подачею-ударом Калітвінцева під поперечину, але Шевченко впорався. Це був останній момент сіверян у першій третині першого тайму, а от підопічні Віктора Скрипника, організувавши кілька перспективних атак, заробили пенальті на 15-й хвилині – це Гладкий ідеально підставився під проникний пас від Юрченка. Владлен ударом з "позначки" впевнено вивів Зорю уперед. 0:1.

Не встигла Десна прийти до тями, як Сайядманеш провів ще один гольовий момент – іранець красиво розвернувся навколо Тамма й втік на правий край штрафного, звідки потужно пробив повз дальній кут! Також було кілька перспективних епізодів біля воріт чернігівців без завершення, але до середини першого тайму "господарі" вирівняли хід зустрічі. В другій його третині вони навіть перехопили ініцативу, але нічого кращого за серію подач у карний майданчик створити не вдалося. Зоря могла покарати на 40-й хвилині, коли Кочергін обігрався з Громовим і пробив метрів з 19-ти у лівий кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги луганців.

Перший тайм Десна завершила трьома поспіль кутовими – другий розпочався з чотирьох. На 48-й хвилині це могло завершитись голом Тамма внаслідок удару головою в дальній кут, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Зоря відповіла кількома швидкими атаками, однак нічого небезпечного на стартовому відрізку тайму створити не вдалось. Загалом, в перші 15 хвилин можна було згадати хіба що заблокований удар Кочергіна з правого краю штрафного та постріл Коноплі з аналогічної зони (м'яч зрізався з його ноги).

Нічого не віщувало біди, допоки на 58-й хвилині Юрченко не пішов прямою ногою на м'яч у боротьбі з Огірею. Владлен вибив сферу, але за інерцією зачепив шипами і голову суперника – Денис Шурман показав жовту картку, а потім пішов переглянути відеоповтор. Повернувшись, арбітр скасував жовту, показавши Юрченку пряму червону. Зоря залишилась у меншості на останні півгодини зустрічі.

Десна одразу ж пішла уперед, але за девять наступних хвилин чернігівці провели лишень один удар – це Домбровський слабенько вистрілив з лінії півкола. Шевченко спокійно спіймав м'яч. Набагато гостріше стало на 71-й, коли Будківський обігрався з Калітвінцевим і головою замкнув його подачу метрів з шести – Шевченко врятував Зорю. Стривожений низькою активністю атаки Олександр Рябоконь за дві хвилини по цьому кинув у бій Хльобаса, Гуцуляка та Арвеладзе, а на 84-й хвилині на поле вийшов ще і Дегтярьов, але між цими замінами сіверян не сталося жодного перспективного моменту біля воріт Шевченка. Луганці ще й контратаками огризались – одну з них Сайядманеш завершив неточним ударом з гострого кута.

В останні хвилини у Десни здали нерви. На 88-й хвилині сталася сутичка після того, як Дегтярьов руками вибив м'яч з рук Шевченка. Гуцуляк з купою чернігівців прийшов розбиратись і схопив за горло Абу Ханну, отримавши жовту картку, а за дві хвилини він не дав розіграти луганцям вільний удар, ставши на шляху м'яча – і отримав ще одну жовту. Склади вирівнялись, а у компенсований час Зоря ще й забила – втім, гол не зарахували через офсайд у Гладкого. Сіверяни відповіли дальнім ударом Калітвінцева на трибуни, після чого Денис Шурман дав фінальний свисток. Зоря крокує у чвертьфінал Кубка України.

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