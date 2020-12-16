Пенальті у першому таймі визначив долю зустрічі на користь луганців. Гладкий грамотно підставився під Імерекова, а Юрченко впевнено пробив з "позначки".

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями

Друга половина вийшла "сухою", але дуже бойовою. На 59 хвилині Юрченко високо задер ногу і ледь не розбив голову Огірі. Спочатку арбітр обмежився жовтою карткою, але VAR підказав вилучити хавбека Зорі. Ще один знаковий момент трапився у кінцівці поєдинку. Микита Шевченко випадково "привіз" вільний удар на власні ворота, проте Десна не використала шанс. Вилучення Гуцуляка значення вже не мало – 0:1 на користь луганців.