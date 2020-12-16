"Да там ничего такого не произошло, простой стык. Огиря лезет головой, а я сыграл ногой. У меня не вверху была нога, куда я ее мог деть? Просто нашим судьям дать VAR – как обезьяне автомат в руки. Это беспредел. У меня такое ощущение, что судьи в каждой игре ищут повод, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине же есть человек, который отвечает за судейство, получает огромные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться.

Кикбоксинг Юрченко, курьезный свободный удар и судьбоносный пенальти в видеообзоре матча Десна – Заря – 0:1

Я не такой игрок, который хочет идти грубо и нарушать правила. Я забирал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, возможно, опасно сыграл, да, пусть это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу.

Не могут у нас работать с VAR. С этим нужно делать что-то, VAR должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну игру с VAR, где все было спокойно", – заявил Юрченко в комментарии каналу "Футбол".

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями