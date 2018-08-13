Ярмоленко дебютував в АПЛ – пристойні оцінки від англійських ЗМІ та комплімент від Клоппа

Атакувальний півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну у поєдинку 1 туру проти Ліверпуля. Судячи з оцінок англійських ЗМІ, українець виглядав як мінімум не гірше за своїх конкурентів за місце у складі.

Україна отримала ще одного представника в АПЛ – Андрій Ярмоленко дебютував за Вест Хем в офіційному матчі. Українець розпочав матч проти Ліверпуля у запасі, проте з'явився на полі з лави запасних на 67-й хвилині поєдинку замість Марко Арнаутовіча.

Ліверпуль – Вест Хем: "пристойний Ярмоленко", вчинок Салаха, суддівський прокол і заявка на чемпіонство

Звісно, вся увага після матчу була прикута до Ліверпуля, який легко розгромив суперника, але і гравці Вест Хема отримали свої оцінки за поєдинок.

За відведені 25 хвилин на полі Ярмоленко зумів справити непогане враження на британські ЗМІ та фанатів Вест Хема. Українець постійно відкривався, пропонував себе партнерам по команді, намагався комбінувати та навіть підстраховував в обороні. Словом, виглядав доволі пристойно на фоні фіналіста Ліги чемпіонів. Не забуваємо про нещодавню мікротравму, яка завадила екс-гравцю Борусії Д підготуватись до сезону на 100%.

Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ярмола отримав від Whoscored оцінку 6.0 – 5-й результат серед усіх атакувальних гравців команди Пеллегріні (у Чічаріто 5.9, у Арнаутовіча 5.7), але українець провів на полі найменше часу серед усіх конкурентів.

Цікаво, що наставник Ліверпуля Юрген Клопп віддав належне супернику після візуально легкої перемоги. "Пеллегріні привів у Вест Хем хороших гравців. Ярмоленко, Арнаутовіч, Вілшер, Нобл – це хороша команда", – заявив Клопп на післяматчевій прес-конференції.

Видання Mirror оцінило гру Ярмоленка оцінкою 6.0 – це середній бал у команді, який отримали приблизно половина гравців. Вищу оцінку не отримав жоден з футболістів Вест Хема.

Daily Mail також поставив вінгеру оцінку 6.0 – це краще, ніж у Феліпе Андерсона, Чічаріто та Марко Арнаутовіча (5.5, 5.0 та 5.0 відповідно). Кращим за українця став лише Лукаш Фабіанскі, який отримав бал 7.0. Завдяки польському голкіперу Вест Хем обмежився лише 4-ма пропущеними голами.

Ярмоленко, Фред та ще 5 гравців АПЛ, які виступали в українському чемпіонаті. Що на них чекає в новому сезоні

Саме Фабіанскі став найкращим дебютантом Вест Хема з численних новачків, які поповнили лондонський клуб влітку. Бальбуена, Андерсон, Фредерікс отримали оцінку 5.5, Вілшер – 6.

Sky Sports оцінив дії Ярмоленка тією ж "шісткою" – Феліпе Андерсон та Арнаутовіч отримали 7, інші атакувальні гравці Вест Хема – від 5 до 6.

А от 90min поставив українцю бал 5.0 – такий же, як і конкурентам Ярмоли.

Можна зробити висновок, що Ярмоленко отримує належну довіру від наставника Вест Хема Мануеля Пеллегріні. Ймовірно, вже у суботу українець отримає місце у стартовому складі на матч 2 туру АПЛ проти Борнмута, адже за половину тайму виглядав не гірше за своїх конкурентів за місце у складі.

Саме ця гра може продемонструвати справжній рівень та потенціал Вест Хема, адже нинішній Ліверпуль явно на голову сильніший за оновлену команду "молотобійців".