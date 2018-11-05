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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює Польщу

15:30 2646 Читать на русском
Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює Польщу
Віктор Скрипник – на коні
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Вже традиційно на полях Європи наші легіонери нерідко перебували у центрі уваги та вели партнерів за собою. В Іспанії продовжує високо тримати планку Роман Зозуля, в Бельгії екстраклас продемонстрував Роман Яремчук, в Німеччині нарешті забив Борис Тащи, а у Польщі дива у воротах витворяв Антон Каніболоцький.

Крім того, в Естонії традиційно забив Роман Дебелко, а в Грузії забитим м’ячем відзначився Микола Ковталюк. А ще можемо привітати Віктора Скрипника та його підопічного Володимира Баєнка із золотими медалями чемпіонату Латвії. Також надсилаємо вітання у Фінляндію – там команда Костянтина Ярошенка та Максима Жичикова у перехідних матчах виборола путівку в елітний дивізіон.

Англія

Олександр Зінченко у заявку Манчестер Сіті на поєдинок із Саутгемптоном (6:1) не потрапив.

Андрію Ярмоленку зичимо здоров’я і якнайшвидшого повернення у перелік героїв нашої рубрики.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 1 матч, 90 хвилин

Іспанія

Андрій Лунін після гри в Кубку знову потрапив у заявку своєї команди, щоправда, в Прімері таки не дебютував. Українець з лави запасних спостерігав за тим, як його Леганес сенсаційно зіграв внічию з Атлетіко (1:1).

Роман Зозуля на радість українським вболівальникам влаштував феєрію в матчі проти Хімнастіка (2:0). Наш нападник провів на полі 83 хвилини, відзначився красенем-голом і отримав хороші відгуки від преси.

Василь Кравець відіграв весь матч проти Реус Депортіу (0:0) і отримав жовту картку.

Іван Зотько у заявку Ельче не потрапив.

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Андрій Лунін (Леганес)

Василь Кравець (Луго) – 10 матчів, 3 ж.к., 873 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 11 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 949 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Без Євгена Коноплянки Шальке переміг Ганновер (3:1). Цього разу українець після гри на тижні в Кубку просидів весь матч у запасі.

Дуйсбург почав відштовхуватися від дна і переміг Падерборн (2:0). Важливу участь у тріумфі "зебр" взяв Борис Тащи. Українець вийшов на поле на 62-ій хвилині, а вже за кілька секунд відправив м’яч у сітку.

Гол Бориса на 01:00

Здається, що маленький фанат Дуйсбурга навіть не встиг з’їсти картоплю фрі, поки Тащи вийшов на поле і розкішним ударом відправив м’яч під поперечку.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 4 матчі, 1 ч.к., 260 хвилин

Борис Тащи (Дуйсбург) – 12 матчів,1 гол, 3 ж.к., 809 хвилин

Франція

В п’ятницю Париж зіграв вдома внічию із Сошо (0:0), а Пилип Будківський вийшов на поле вже в компенсований час.

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Роман Яремчук дублем допоміг перемогти Генту! Українець забив двічі у ворота Кортрейка.

Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка (ВІДЕО)

На перерву "індіанці" пішли, поступаючись у рахунку 0:1, однак потім господарі забили тричі. Весь матч за Гент провів Ігор Пластун і долучився до пропущеного голу. Яремчук, крім двох голів та жовтої картки, отримав розсічення, коли відправляв м’яч у сітку.

Руслан Маліновський відіграв весь матч проти Брюгге, з яким його Генк розійшовся миром (1:1).

Євген Макаренко допоміг Андерлехту обіграти Ваасланд-Беверен (2:1). На рахунку українця 90 хвилин і жовта картка.

Також святкував перемогу Антверпен Єгора Назарини – 2:0 над Стандардом. В активі українця весь поєдинок.

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Ігор Пластун (Гент) – 12 матчів, 1080 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 12 матчів, 3 ж.к., 964 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 9 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к.,761 хвилина

Роман Яремчук (Гент) – 14 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1057 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 13 матчів, 7 голів, 2 ж.к., 997 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 6 матчів, 337 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк)

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

Євген Селезньов відіграв весь матч проти Ерзурумспора (1:1). Його Акхісар отримав право на пробиття пенальті, проте до позначки підійшов не Селезньов, як очікувалося, а його партнер Вурал і відзначився забитим голом.

Олександр Кучер провів весь матч в запасі Кайсеріспора.

Сівасспор, Коньяспор та Різеспор, де виступають наші легіонери, зіграють в понеділок.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 10 матчів, 800 хвилин

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 2 матчі, 146 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 2 матчі, 5 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 4 матчі,1 ж.к., 24 хвилини

Греція

Дмитро Чигринський відіграв 90 хвилин у протистоянні з Панатінаїкосом (0:0).

Євген Шахов провів поєдинок проти Атромітоса (1:1) на лаві запасних.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 3 матчі, 170 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 5 матчів, 450 хвилин

Ілля Марковський (ПАОК)

Чехія

Слован Тараса Качараби свій матч зіграє в понеділок.

Тарас Качараба (Слован) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 946 хвилин

Едуард Соболь (Яблонец)

Данія

Мирослав Славов з лави запасних слідкував за тим, як його Вендіссель вдома програв Сьоннерйюску (2:3).

Юрій Яковенко вийшов на заміну на 76-ій хвилині в матчі проти Мідтьюланда. На той момент його Есб’єрг "горів" 1:2. Господарі врятувалися від поразки на 90+5 хвилині – 2:2.

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт та Владлен Юрченко можуть зіграти за Вайле в понеділок.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 11 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 373 хвилини

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 3 матчі, 2 ж.к., 194 хвилини

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Мирослав Славов (Вендіссель) – 3 матчі, 197 хвилин

Роман Мисак (Орхус)

Владлен Юрченко (Вайле) – 2 матчі, 27 хвилин

Фінляндія

Минулого тижня фінішував чемпіонат Фінляндії. Сейняйокі нашого Дениса Олійника та Марієхамн з Ігорем Левченком зупинилися над проваллям, фінішувавши на 9-му та 10-му місцях відповідно. Команда, яка посіла 11-те місце, ТПС, грала перехідні матчі з другою командою нижчого дивізіону (Ykkönen). Цікаво, що цією командою з другого ешелону став КПВ, клуб наших Костянтина Ярошенка та Максима Жичикова.

Двічі нічиї (0:0 вдома та 1:1 на виїзді гарантували команді українців вихід у елітний дивізіон). Щоправда, Ярошенко участі у цих матчах не брав. Як вдалося дізнатися у самого Костянтина – через травму. У свою чергу, Жичиков не був гравцем основи КПВ, проте на 74-ій хвилині у вирішальній грі вийшов на заміну.

Ярошенко на святковому фото – крайній праворуч (у шапці), Жичиков – у самісінькій середині.

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Ігор Левченко (Марієхамн) – 15 матчів, 23 пропущених голи, 1350 хвилин

Денис Олійник (СІК) – 13 матчів, 4 голи, 4 ж.к., 1015 хвилин

Сербія

Тарас Бондаренко допоміг Раднічкам перемогти на виїзді Бачку (2:0). Українець відіграв весь поєдинок.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 11 матчів, 1 гол, 892 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин

Македонія

Євген Новак відбігав весь поєдинок за Вардар, який розійшовся миром з Беласицею (1:1).

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Євген Новак (Вардар) – 13 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1170 хвилин

Хорватія

Дмитро Льопа не брав участі в матчі із загребським Динамо, в якому Осієк поступився 0:2.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин

Словаччина

Артем Сухоцький та Данило Бескоровайний відіграли по 90 хвилин у матчі Слован – Земплін. Обидва отримали по жовтій картці, а гравець Земпліна ще й відзначився автоголом і заробив пенальті у власні ворота. Варто відзначити, що матч вийшов особливо веселим – Слован відвантажив супернику 6 голів (дубль оформив екс-олімпієць Моха).

У матчі ДАК – Нітра (1:0) троє українців опинилися на лавці запасних. І якщо Максим Третьяков та Станіслав Біленький на поле так і не вийшли, то у складі гостей на 70-ій хвилині з’явився Ілля Чередниченко.

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Артем Сухоцький (Слован) – 9 матчів, 1 ж.к., 793 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 8 матчів, 3 ж.к., 651 хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 9 матчів, 1 гол, 364 хвилини

Ілля Чередниченко (Нітра) – 8 матчів, 1 ж.к., 269 хвилин

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 3 матчі, 7 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Кішварда вдома була розгромлена Гонведом (0:3). За господарів весь матч відбігав Богдан Мельник, а 17 хвилин ігрового часу отримав Артем Мілевський.

Юрій Габовда не допоміг Халадашу – українець відіграв весь матч, а його команда програла Уйпешту (0:2).

Програв і Дьошдьор – Сергій Шестаков був замінений на 90-ій хвилині гри проти Академії Пушкаша (1:2).

Мезакьовешд зіграв у результативну нічию з Дебреценом (2:2), а у старті команд вийшли Шандор Вайда (замінений на 90-ій хвилині) та Олександр Надь. Наш голкіпер пропустив після прямого удару зі штрафного, а потім був розстріляний впритул нападником суперника. Примітно, що гольову передачу у тому епізоді віддав українець Вайда.

Артем Кичак пропустив двічі від Ференцвароша Сергія Реброва, а його МТК програв 0:2. Весь матч за переможців провів Іван Петряк, який не використав вихід сам на сам з Кичаком. У нашого воротаря було багато роботи, а його провину у двох пропущених голах знайти важко.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 8 матчів: 5 перемог, 2 нічиїх, 1 поразка

Олександр Надь (Дебрецен) – 13 матчів, 17 пропущених голів, 2 ж.к., 1170 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 13 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 1170 хвилин

Євген Селін (МТК) – 10 матчів, 2 ж.к., 764 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 13 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1043 хвилини

Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 11 матчів, 1 ж.к., 946 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 7 матчів, 1 ж.к., 377 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 11 матчів, 494 хвилини

Юрій Габовда (Халадаш) – 11 матчів, 2 ж.к., 945 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 10 матчів, 891 хвилина

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 12 матчів, 3 голи, 913 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин

Артем Мілевський (Кішварда) – 3 матчі, 1 ж.к., 72 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Польща

Антон Каніболоцький та Олексій Дитятьєв зустрілися в очному протистоянні, відіграли по 90 хвилин, а їхні команди голів не забивали. Каніболоцький вийшов на поле вперше за півтора місяці. І варто сказати, що зіграв відмінно. Після гри головний тренер Медзі Домінік Новак високо оцінив гру нашого воротаря, а "Przegląd Sportowy" назвав Антона героєм.

У недільній битві зустрічалися Лех та Лехія. Володимир Костевич зіграв 90 хвилин, а його команда пропустила єдиний гол, на жаль, не без участі українця. Спочатку Костевич втратив м’яч (щоправда, поруч із протилежними воротами), а футболісти з Гданська у відповідь організувала свою атаку. Під час цієї атаки Костевич програв силову боротьбу супернику. Далі пас, сильний удар і 0:1.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 11 матчів, 2 ж.к., 910 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 7 матчів, 11 пропущених голів, 630 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 8 матчів, 1 гол, 655 хвилин

Білорусь

Могильовський Дніпро Сергія Літовченка з Андрієм Деркачем у складі програв Торпедо-БелАЗу (0:3). За гостей перший тайм відіграв Богдан Мишенко, на 36-ій хвилині вийшов Дмитро Юсов, який виконав диспетчерські функції під час третього взяття воріт суперника. До речі, наш Богдан Мишенко є обличчям смачної акції клубу з Жодіного.

Брестське Динамо здолало Іслоч (3:1), а Олександр Нойок вийшов на поле на заключних 8 хвилин. Весь матч за гостей провів Михайло Калугін. У запасі просидів Олексій Хобленко.

Вітебськ з Артемом Старгородським та Олегом Карамушкою програв вдома мінському Динамо (0:1).

ФК Мінськ вдома був розгромлений Городеєю (0:5). У старті господарів з’явилося тріо українців: Олександр Васильєв, Євген Бохашвілі (77 хвилин) та Владислав Насібулін.

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Сергій Літовченко (Дніпро Мг) – 10 матчів: 1 перемога, 2 нічиї, 7 поразок

Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 8 матчів, 2 ж.к., 720 хвилин

Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини

Артем Пилипенко (Дніпро Мг)

Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин

Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 7 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 548 хвилин

Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 22 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 1964 хвилини

Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 976 хвилин

Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23 матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин

Сергій Рожок (Смолевичі) – 19 матчів, 2 ж.к., 1519 хвилин

Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 24 матчі, 4 ж.к., 2073 хвилини

В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 23 матчі, 5 голів, 4 ж.к., 1353 хвилини

Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 24 матчі, 5 голів, 1133 хвилини

Олег Карамушка (Вітебськ) – 18 матчів, 1 гол, 1391 хвилина

Артем Старгородський (Вітебськ) – 11 матчів, 957 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 9 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 645 хвилин

Олександр Нойок (Динамо Бр) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 908 хвилин

Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 15 матчів, 24 пропущених голи, 1350 хвилин

Михайло Калугін (Іслоч) – 6 матчів, 2 ж.к., 518 хвилин

Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини

Олександр Батищев (Гомель) – 26 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2292 хвилини

Сергій Шаповал (Гомель) – 8 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 678 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 25 матчів, 5 ж.к., 2210 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 8 матчів, 1 гол, 684 хвилини

Казахстан

Атирау переміг Актобе (3:1), а Різван Аблітаров за 90 хвилин отримав жовту картку.

Астана з великими проблемами перемогла Кайрат (3:2), а наш Адерінсола Есеола якраз був тим, хто створював ці проблеми для новоспеченого чемпіона. Українець вийшов на заміну вже на 27-ій хвилині, а на 60-ій відзначився забитим голом – рахунок став 2:2.

Карагандинський Шахтар з Євгеном Ткачуком у старті обіграв Іртиш з Дмитром Непогодовим (2:1). Нашим хлопцям довелося грати в екстремальних умовах і варто сказати, що дії голкіпера не були надто переконливими.

Кизил-Жар вдома поступився Ордабаси (1:2), а Максим Драченко та Кирило Ковальчук відіграли по 90 хвилин у протилежних командах. Клуб із Шимкента вирвав перемогу на третій компенсованій хвилині. У затяжній атаці, яка завершилася голом наш Кирило Ковальчук тричі зустрічався з м’ячем і взяв безпосередню участь у її формуванні.

Кайсар вдома мінімально переміг Жетису (1:0). Володимир Аржанов та Руслан Степанюк вийшли у старті своїх команд, проте нападник гостей до кінця матчу не дограв – на 88-ій хвилині отримав вилучення.

Степанюк брутально пішов на воротаря Кайсара і отримав перше вилучення в кар’єрі. Моторошний епізод.

Євген Боровик, Сергій Басов, Андрій Ткачук, Амбросій Чачуа та Ігор Худоб’як відіграли по 90 хвилин за Акжайик, який поступився на виїзді Іртишу (0:2). Це шоста поразка в семи останніх матчах найбільш українського клубу Казахстану. Вже традиційно захист команди Сергія Зайцева нагадував прохідний двір.

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Роман Григорчук (Астана) – 7 матчів: 5 перемог, 2 нічиї

Сергій Зайцев (Акжайик) – 12 матчів: 1 перемога, 4 нічиї, 7 поразок

Ігор Худоб’як (Акжайик) – 29 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2016 хвилин

Андрій Ткачук (Акжайик) – 30 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 2562 хв0илини

Амбросій Чачуа (Акжайик) – 11 матчів, 4 ж.к., 990 хвилин

Євген Боровик (Акжайик) – 21 матч, 2 ж.к., 30 пропущених голів, 1846 хвилин

Сергій Басов (Акжайик) – 31 матч, 1 гол, 7 ж.к., 2790 хвилин

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 15 матчів, 9 голів, 5 ж.к., 949 хвилин

Дмитро Непогодов (Тобол) – 27 матчів, 2 ж.к., 27 пропущених голи, 2430 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 29 матчів, 4 ж.к., 2474 хвилини

Руслан Степанюк (Жетису) – 12 матчів, 4 голи, 1 ч.к., 910 хвилин

Володимир Аржанов (Кайсар) – 26 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 1968 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 27 матчів, 7 ж.к., 2332 хвилини

Максим Драченко (Кизил-Жар) – 15 матчів, 2 ж.к., 1294 хвилини

Олександр Стеценко (Кизил-Жар) – 8 матчів, 2 ж.к., 397 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 25 матчів, 1 гол, 5 ж.к., 1 ч.к., 2196 хвилин

Олександр Мігунов (Шахтар Караганда) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1231 хвилина

Кіпр

Ярослав Мартинюк відіграв весь матч за Ерміс, який двічі пропустив з пенальті (без участі Мартинюка) і програв Омонії (1:2).

Докса Євгена Павлова свій матч проведе в понеділок.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 6 матчів, 1 ж.к., 310 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 8 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 678 хвилини

Болгарія

Денис Васильєв не потрапив у заявку Вереї на матч із Септемврі (0:1). Невідомо, чи пов’язано це з поразкою у минулому турі 0:7 від Левскі (тоді наш захисник був замінений при 0:4).

Денис Васильєв (Верея) – 9 матчів, 1 ж.к., 741 хвилина

Молдова

Богдан Бойчук та Владислав Краєв вийшли у старті Динамо-Авто проти Зімбру (0:1).

Програла і Зоря з Олегом Єрмаком у старті – Мілсамі виявилися сильнішими 3:0.

На тижні склад тираспольського Шерифа поповнив Андрій Блізніченко, який протягом тривалого часу перебував без команди. Екс-гравець Дніпра поки за новоспеченого чемпіона Молдови ще не дебютував.

Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 18 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1611 хвилин

Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 19 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 1440 хвилин

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 10 матчів, 2 ж.к., 770 хвилин

Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 4 матчі, 259 хвилин

Андрій Блізінченко (Шериф)

Азербайджан

Ігор Коротецький відіграв 52 хвилини за Сабаїл, який не виявив сильнішого в матчі із Зірою (0:0).

Габала здолала Сабах (2:1), а Дмитро Безотосний провів матч на лаві запасних. За гостей 90 хвилин відбігав Віталій Квашук. Екс-гравець Зорі розпочав гольову атаку своєї команди з відбору м’яча на своїй половині поля.

________________

Марко Девіч (Сабах) – 8 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 720 хвилин

Віталій Квашук (Сабах) – 9 матчів, 1 ж.к., 680 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 7 матчів, 10 пропущених голи, 540 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 8 матчів, 720 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2 ж.к., 426 хвилин

Вірменія

Арцах на виїзді переміг Гандзасар (2:0), а Олександр Тупчієнко відіграв за переможців весь матч.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 6 матчів, 1 гол, 540 хвилин

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 9 матчів, 2 ж.к., 731 хвилина

Данило Рябенко (Лорі)

Грузія

Микола Ковталюк забив свій черговий гол і продовжує посідати другу сходинку у списку бомбардирів Еровнулі ліги. Втім це не допомогло його Ділі уникнути поразки від Сіоні (1:3).

Гол Миколи на 01:34:30

Самтредіа Ігоря Кошмана на виїзді перемогла Колхеті (1:0) з Кирилом Дорошенком (72 хвилини) і Станіславом Причиненком у старті.

Олександр Азацький та Дмитро Іванісеня зіграли по 90 хвилин, а кутаїське Торпедо до 88-ї хвилини поступалося тбіліському Динамо 0:2. Втім на останніх хвилинах господарі забили двічі і звели поєдинок внічию (2:2).

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 28 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 2134 хвилини

Микола Ковталюк (Діла) – 26 матчів, 16 голів, 3 ж.к., 1735 хвилин

Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 13 матчів, 1 гол, 772 хвилини

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 13 матчів, 1 гол, 992 хвилини

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 13 матчів, 3 ж.к., 1170 хвилин

Станіслав Причиненко (Колхеті) – 6 матчів, 460 хвилин

Латвія

Рига Віктора Скрипника достроково стала чемпіоном Латвії! Клуб зі столиці переміг Валмієру (2:0) і у нещодавно здобутий Кубок отримав нагоду покласти золоті медалі.

Володимир Баєнко просидів чемпіонський двобій у запасі, зате після поєдинку святкував із шампанським у руках.

Максим Марусич, який продовжує лідирувати у списку найкращих бомбардирів Virsliga, та Артем Філімонов зіграли один проти одного. Вентспілс Філімонова на виїзді переміг РФШ (2:1) і вирвався на другу сходинку, змістивши рижан на бронзову позицію. Артема було замінено на 67-ій хвилині.

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Віктор Скрипник (Рига) – 14 матчів: 12 перемог, 2 нічиїх

Максим Марусич (РФШ) – 26 матчів, 14 голів, 5 ж.к., 2245 хвилин

Володимир Баєнко (Рига) – 22 матчі, 4 голи, 8 ж.к., 1816 хвилин

Богдан Коваленко (Рига) – 8 матчів, 1 ж.к., 417 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Вентспілс) – 8 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 359 хвилин

Артем Філімонов (Вентспілс) – 4 матчі, 2 ж.к., 218 хвилин

Литва

Атлантас сенсаційно перервав серію з поразок – на виїзді команда з Клайпеди не програла Жальгірісу (0:0). Єдиний з українців Богдан Мицик відіграв весь поєдинок.

Денис Підручний зі Стумбраса вийшов на поле на 70-ій хвилині, коли його команда програвала Судуві 1:4. Поєдинок так і завершився, а 17-річний українець нарешті дебютував у новій команді.

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Тимофій Шеремета (Тракай) – 10 матчів, 14 пропущених голів, 900 хвилин

Руслан Марушка (Атлантас) – 12 матчів, 2 ж.к., 778 хвилин

Юрій Тетеренко (Атлантас) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 901 хвилина

Юрій Захарків (Атлантас) – 8 матчів, 1 ж.к.,474 хвилини

Богдан Мицик (Атлантас) – 5 матчів, 287 хвилин

Денис Хвалицький (Атлантас) – 1 матч, 5 пропущених голів, 90 хвилин

Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 20 хвилин

Естонія

Неймовірна розв’язка чекає на нас в Meistriliiga. Напередодні останнього туру три команди зберігають шанси на чемпіонство, серед яких дві – з нашими легіонерами.

Нимме Калью лідирує і у п’ятницю на виїзді розгромив Вапрус (5:0) Примітно, що один з голів на рахунку нашого Андрія Марковича.

Прем’єрний гол Андрія на 01:35

На відстані двох очок розмістилась Левадія з трьома українцями у складі: Романом Дебелком, Юрієм Ткачуком та Ігорем Жураховським (був замінений в компенсований час). Дебелко відкрив рахунок в зустрічі, а потім віддав гольову передачу – його команда перемогла 2:1.

Гол Романа на 00:45

На рахунку Дебелка 28 забитих голів і він йде на третьому місці в таблиці бомбардирів ліги. Його випереджають Ліліу і Закарія Бегларішвілі – у них по 30 голів.

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Роман Дебелко (Левадія) – 35 матчів, 28 голів, 3 ж.к., 2935 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 30 матчів, 2 голи, 1 ч.к., 14 ж.к., 2625 хвилини

Андрій Маркович (Нимме Калью) – 31 матч, 1 гол, 6 ж.к., 2738 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 5 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 291 хвилина

Наші за кордоном: Маліновський на висоті, Костевич повертається, Селін нагадує про себе

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