Наші за кордоном: Яремчук стріляє двічі, Скрипник здобуває золото, Каніболоцький підкорює Польщу

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.
Вже традиційно на полях Європи наші легіонери нерідко перебували у центрі уваги та вели партнерів за собою. В Іспанії продовжує високо тримати планку Роман Зозуля, в Бельгії екстраклас продемонстрував Роман Яремчук, в Німеччині нарешті забив Борис Тащи, а у Польщі дива у воротах витворяв Антон Каніболоцький.
Крім того, в Естонії традиційно забив Роман Дебелко, а в Грузії забитим м’ячем відзначився Микола Ковталюк. А ще можемо привітати Віктора Скрипника та його підопічного Володимира Баєнка із золотими медалями чемпіонату Латвії. Також надсилаємо вітання у Фінляндію – там команда Костянтина Ярошенка та Максима Жичикова у перехідних матчах виборола путівку в елітний дивізіон.
Англія
Олександр Зінченко у заявку Манчестер Сіті на поєдинок із Саутгемптоном (6:1) не потрапив.
Андрію Ярмоленку зичимо здоров’я і якнайшвидшого повернення у перелік героїв нашої рубрики.
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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин
Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 1 матч, 90 хвилин
Іспанія
Андрій Лунін після гри в Кубку знову потрапив у заявку своєї команди, щоправда, в Прімері таки не дебютував. Українець з лави запасних спостерігав за тим, як його Леганес сенсаційно зіграв внічию з Атлетіко (1:1).
Роман Зозуля на радість українським вболівальникам влаштував феєрію в матчі проти Хімнастіка (2:0). Наш нападник провів на полі 83 хвилини, відзначився красенем-голом і отримав хороші відгуки від преси.
Василь Кравець відіграв весь матч проти Реус Депортіу (0:0) і отримав жовту картку.
Іван Зотько у заявку Ельче не потрапив.
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Андрій Лунін (Леганес)
Василь Кравець (Луго) – 10 матчів, 3 ж.к., 873 хвилини
Роман Зозуля (Альбасете) – 11 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 949 хвилин
Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин
Німеччина
Без Євгена Коноплянки Шальке переміг Ганновер (3:1). Цього разу українець після гри на тижні в Кубку просидів весь матч у запасі.
Дуйсбург почав відштовхуватися від дна і переміг Падерборн (2:0). Важливу участь у тріумфі "зебр" взяв Борис Тащи. Українець вийшов на поле на 62-ій хвилині, а вже за кілька секунд відправив м’яч у сітку.
Гол Бориса на 01:00
Здається, що маленький фанат Дуйсбурга навіть не встиг з’їсти картоплю фрі, поки Тащи вийшов на поле і розкішним ударом відправив м’яч під поперечку.
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Євген Коноплянка (Шальке) – 4 матчі, 1 ч.к., 260 хвилин
Борис Тащи (Дуйсбург) – 12 матчів,1 гол, 3 ж.к., 809 хвилин
Франція
В п’ятницю Париж зіграв вдома внічию із Сошо (0:0), а Пилип Будківський вийшов на поле вже в компенсований час.
Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин
Бельгія
Роман Яремчук дублем допоміг перемогти Генту! Українець забив двічі у ворота Кортрейка.
Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка (ВІДЕО)
На перерву "індіанці" пішли, поступаючись у рахунку 0:1, однак потім господарі забили тричі. Весь матч за Гент провів Ігор Пластун і долучився до пропущеного голу. Яремчук, крім двох голів та жовтої картки, отримав розсічення, коли відправляв м’яч у сітку.
Руслан Маліновський відіграв весь матч проти Брюгге, з яким його Генк розійшовся миром (1:1).
Євген Макаренко допоміг Андерлехту обіграти Ваасланд-Беверен (2:1). На рахунку українця 90 хвилин і жовта картка.
Також святкував перемогу Антверпен Єгора Назарини – 2:0 над Стандардом. В активі українця весь поєдинок.
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Ігор Пластун (Гент) – 12 матчів, 1080 хвилин
Євген Макаренко (Андерлехт) – 12 матчів, 3 ж.к., 964 хвилини
Роман Безус (Сент-Трюйден) – 9 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к.,761 хвилина
Роман Яремчук (Гент) – 14 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1057 хвилин
Руслан Маліновський (Генк) – 13 матчів, 7 голів, 2 ж.к., 997 хвилин
Єгор Назарина (Антверпен) – 6 матчів, 337 хвилин
Андрій Бацула (Кортрейк)
Валерій Лучкевич (Стандард)
Туреччина
Євген Селезньов відіграв весь матч проти Ерзурумспора (1:1). Його Акхісар отримав право на пробиття пенальті, проте до позначки підійшов не Селезньов, як очікувалося, а його партнер Вурал і відзначився забитим голом.
Олександр Кучер провів весь матч в запасі Кайсеріспора.
Сівасспор, Коньяспор та Різеспор, де виступають наші легіонери, зіграють в понеділок.
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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 10 матчів, 800 хвилин
Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин
Євген Опанасенко (Коньяспор) – 2 матчі, 146 хвилин
Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин
Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 2 матчі, 5 хвилин
Олександр Гладкий (Різеспор) – 4 матчі,1 ж.к., 24 хвилини
Греція
Дмитро Чигринський відіграв 90 хвилин у протистоянні з Панатінаїкосом (0:0).
Євген Шахов провів поєдинок проти Атромітоса (1:1) на лаві запасних.
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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин
Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин
Орест Кузик (Яніна) – 3 матчі, 170 хвилин
Дмитро Чигринський (АЕК) – 5 матчів, 450 хвилин
Ілля Марковський (ПАОК)
Чехія
Слован Тараса Качараби свій матч зіграє в понеділок.
Тарас Качараба (Слован) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 946 хвилин
Едуард Соболь (Яблонец)
Данія
Мирослав Славов з лави запасних слідкував за тим, як його Вендіссель вдома програв Сьоннерйюску (2:3).
Юрій Яковенко вийшов на заміну на 76-ій хвилині в матчі проти Мідтьюланда. На той момент його Есб’єрг "горів" 1:2. Господарі врятувалися від поразки на 90+5 хвилині – 2:2.
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт та Владлен Юрченко можуть зіграти за Вайле в понеділок.
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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 11 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 373 хвилини
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 3 матчі, 2 ж.к., 194 хвилини
Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин
Мирослав Славов (Вендіссель) – 3 матчі, 197 хвилин
Роман Мисак (Орхус)
Владлен Юрченко (Вайле) – 2 матчі, 27 хвилин
Фінляндія
Минулого тижня фінішував чемпіонат Фінляндії. Сейняйокі нашого Дениса Олійника та Марієхамн з Ігорем Левченком зупинилися над проваллям, фінішувавши на 9-му та 10-му місцях відповідно. Команда, яка посіла 11-те місце, ТПС, грала перехідні матчі з другою командою нижчого дивізіону (Ykkönen). Цікаво, що цією командою з другого ешелону став КПВ, клуб наших Костянтина Ярошенка та Максима Жичикова.
Двічі нічиї (0:0 вдома та 1:1 на виїзді гарантували команді українців вихід у елітний дивізіон). Щоправда, Ярошенко участі у цих матчах не брав. Як вдалося дізнатися у самого Костянтина – через травму. У свою чергу, Жичиков не був гравцем основи КПВ, проте на 74-ій хвилині у вирішальній грі вийшов на заміну.
Ярошенко на святковому фото – крайній праворуч (у шапці), Жичиков – у самісінькій середині.
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Ігор Левченко (Марієхамн) – 15 матчів, 23 пропущених голи, 1350 хвилин
Денис Олійник (СІК) – 13 матчів, 4 голи, 4 ж.к., 1015 хвилин
Сербія
Тарас Бондаренко допоміг Раднічкам перемогти на виїзді Бачку (2:0). Українець відіграв весь поєдинок.
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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 11 матчів, 1 гол, 892 хвилини
Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин
Македонія
Євген Новак відбігав весь поєдинок за Вардар, який розійшовся миром з Беласицею (1:1).
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Євген Новак (Вардар) – 13 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1170 хвилин
Хорватія
Дмитро Льопа не брав участі в матчі із загребським Динамо, в якому Осієк поступився 0:2.
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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин
Словаччина
Артем Сухоцький та Данило Бескоровайний відіграли по 90 хвилин у матчі Слован – Земплін. Обидва отримали по жовтій картці, а гравець Земпліна ще й відзначився автоголом і заробив пенальті у власні ворота. Варто відзначити, що матч вийшов особливо веселим – Слован відвантажив супернику 6 голів (дубль оформив екс-олімпієць Моха).
У матчі ДАК – Нітра (1:0) троє українців опинилися на лавці запасних. І якщо Максим Третьяков та Станіслав Біленький на поле так і не вийшли, то у складі гостей на 70-ій хвилині з’явився Ілля Чередниченко.
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Артем Сухоцький (Слован) – 9 матчів, 1 ж.к., 793 хвилини
Данило Бескоровайний (Земплін) – 8 матчів, 3 ж.к., 651 хвилина
Максим Третьяков (ДАК 1904) – 9 матчів, 1 гол, 364 хвилини
Ілля Чередниченко (Нітра) – 8 матчів, 1 ж.к., 269 хвилин
Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина
Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 3 матчі, 7 хвилин
Олександр Моргос (Тренчин)
Угорщина
Кішварда вдома була розгромлена Гонведом (0:3). За господарів весь матч відбігав Богдан Мельник, а 17 хвилин ігрового часу отримав Артем Мілевський.
Юрій Габовда не допоміг Халадашу – українець відіграв весь матч, а його команда програла Уйпешту (0:2).
Програв і Дьошдьор – Сергій Шестаков був замінений на 90-ій хвилині гри проти Академії Пушкаша (1:2).
Мезакьовешд зіграв у результативну нічию з Дебреценом (2:2), а у старті команд вийшли Шандор Вайда (замінений на 90-ій хвилині) та Олександр Надь. Наш голкіпер пропустив після прямого удару зі штрафного, а потім був розстріляний впритул нападником суперника. Примітно, що гольову передачу у тому епізоді віддав українець Вайда.
Артем Кичак пропустив двічі від Ференцвароша Сергія Реброва, а його МТК програв 0:2. Весь матч за переможців провів Іван Петряк, який не використав вихід сам на сам з Кичаком. У нашого воротаря було багато роботи, а його провину у двох пропущених голах знайти важко.
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Сергій Ребров (Ференцварош) – 8 матчів: 5 перемог, 2 нічиїх, 1 поразка
Олександр Надь (Дебрецен) – 13 матчів, 17 пропущених голів, 2 ж.к., 1170 хвилин
Артем Кичак (МТК) – 13 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 1170 хвилин
Євген Селін (МТК) – 10 матчів, 2 ж.к., 764 хвилини
Іван Петряк (Ференцварош) – 13 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1043 хвилини
Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин
Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 11 матчів, 1 ж.к., 946 хвилин
Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 7 матчів, 1 ж.к., 377 хвилин
Роман Карасюк (Кішварда) – 11 матчів, 494 хвилини
Юрій Габовда (Халадаш) – 11 матчів, 2 ж.к., 945 хвилин
Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини
Богдан Мельник (Кішварда) – 10 матчів, 891 хвилина
Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 12 матчів, 3 голи, 913 хвилин
Павло Лук’янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин
Артем Мілевський (Кішварда) – 3 матчі, 1 ж.к., 72 хвилин
Андрій Черепко (Кішварда)
Польща
Антон Каніболоцький та Олексій Дитятьєв зустрілися в очному протистоянні, відіграли по 90 хвилин, а їхні команди голів не забивали. Каніболоцький вийшов на поле вперше за півтора місяці. І варто сказати, що зіграв відмінно. Після гри головний тренер Медзі Домінік Новак високо оцінив гру нашого воротаря, а "Przegląd Sportowy" назвав Антона героєм.
У недільній битві зустрічалися Лех та Лехія. Володимир Костевич зіграв 90 хвилин, а його команда пропустила єдиний гол, на жаль, не без участі українця. Спочатку Костевич втратив м’яч (щоправда, поруч із протилежними воротами), а футболісти з Гданська у відповідь організувала свою атаку. Під час цієї атаки Костевич програв силову боротьбу супернику. Далі пас, сильний удар і 0:1.
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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 11 матчів, 2 ж.к., 910 хвилин
Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин
Антон Каніболоцький (Медзь) – 7 матчів, 11 пропущених голів, 630 хвилин
Володимир Костевич (Лех) – 8 матчів, 1 гол, 655 хвилин
Білорусь
Могильовський Дніпро Сергія Літовченка з Андрієм Деркачем у складі програв Торпедо-БелАЗу (0:3). За гостей перший тайм відіграв Богдан Мишенко, на 36-ій хвилині вийшов Дмитро Юсов, який виконав диспетчерські функції під час третього взяття воріт суперника. До речі, наш Богдан Мишенко є обличчям смачної акції клубу з Жодіного.
Брестське Динамо здолало Іслоч (3:1), а Олександр Нойок вийшов на поле на заключних 8 хвилин. Весь матч за гостей провів Михайло Калугін. У запасі просидів Олексій Хобленко.
Вітебськ з Артемом Старгородським та Олегом Карамушкою програв вдома мінському Динамо (0:1).
ФК Мінськ вдома був розгромлений Городеєю (0:5). У старті господарів з’явилося тріо українців: Олександр Васильєв, Євген Бохашвілі (77 хвилин) та Владислав Насібулін.
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Сергій Літовченко (Дніпро Мг) – 10 матчів: 1 перемога, 2 нічиї, 7 поразок
Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 8 матчів, 2 ж.к., 720 хвилин
Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини
Артем Пилипенко (Дніпро Мг)
Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин
Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 7 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 548 хвилин
Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 22 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 1964 хвилини
Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 976 хвилин
Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23 матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин
Сергій Рожок (Смолевичі) – 19 матчів, 2 ж.к., 1519 хвилин
Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 24 матчі, 4 ж.к., 2073 хвилини
В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин
Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 23 матчі, 5 голів, 4 ж.к., 1353 хвилини
Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 24 матчі, 5 голів, 1133 хвилини
Олег Карамушка (Вітебськ) – 18 матчів, 1 гол, 1391 хвилина
Артем Старгородський (Вітебськ) – 11 матчів, 957 хвилин
Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 9 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 645 хвилин
Олександр Нойок (Динамо Бр) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 908 хвилин
Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 15 матчів, 24 пропущених голи, 1350 хвилин
Михайло Калугін (Іслоч) – 6 матчів, 2 ж.к., 518 хвилин
Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини
Олександр Батищев (Гомель) – 26 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2292 хвилини
Сергій Шаповал (Гомель) – 8 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 678 хвилин
Дмитро Терещенко (Гомель) – 25 матчів, 5 ж.к., 2210 хвилин
Бадрі Акубардія (Гомель) – 8 матчів, 1 гол, 684 хвилини
Казахстан
Атирау переміг Актобе (3:1), а Різван Аблітаров за 90 хвилин отримав жовту картку.
Астана з великими проблемами перемогла Кайрат (3:2), а наш Адерінсола Есеола якраз був тим, хто створював ці проблеми для новоспеченого чемпіона. Українець вийшов на заміну вже на 27-ій хвилині, а на 60-ій відзначився забитим голом – рахунок став 2:2.
Карагандинський Шахтар з Євгеном Ткачуком у старті обіграв Іртиш з Дмитром Непогодовим (2:1). Нашим хлопцям довелося грати в екстремальних умовах і варто сказати, що дії голкіпера не були надто переконливими.
Кизил-Жар вдома поступився Ордабаси (1:2), а Максим Драченко та Кирило Ковальчук відіграли по 90 хвилин у протилежних командах. Клуб із Шимкента вирвав перемогу на третій компенсованій хвилині. У затяжній атаці, яка завершилася голом наш Кирило Ковальчук тричі зустрічався з м’ячем і взяв безпосередню участь у її формуванні.
Кайсар вдома мінімально переміг Жетису (1:0). Володимир Аржанов та Руслан Степанюк вийшли у старті своїх команд, проте нападник гостей до кінця матчу не дограв – на 88-ій хвилині отримав вилучення.
Степанюк брутально пішов на воротаря Кайсара і отримав перше вилучення в кар’єрі. Моторошний епізод.
Євген Боровик, Сергій Басов, Андрій Ткачук, Амбросій Чачуа та Ігор Худоб’як відіграли по 90 хвилин за Акжайик, який поступився на виїзді Іртишу (0:2). Це шоста поразка в семи останніх матчах найбільш українського клубу Казахстану. Вже традиційно захист команди Сергія Зайцева нагадував прохідний двір.
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Роман Григорчук (Астана) – 7 матчів: 5 перемог, 2 нічиї
Сергій Зайцев (Акжайик) – 12 матчів: 1 перемога, 4 нічиї, 7 поразок
Ігор Худоб’як (Акжайик) – 29 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2016 хвилин
Андрій Ткачук (Акжайик) – 30 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 2562 хв0илини
Амбросій Чачуа (Акжайик) – 11 матчів, 4 ж.к., 990 хвилин
Євген Боровик (Акжайик) – 21 матч, 2 ж.к., 30 пропущених голів, 1846 хвилин
Сергій Басов (Акжайик) – 31 матч, 1 гол, 7 ж.к., 2790 хвилин
Адерінсола Есеола (Кайрат) – 15 матчів, 9 голів, 5 ж.к., 949 хвилин
Дмитро Непогодов (Тобол) – 27 матчів, 2 ж.к., 27 пропущених голи, 2430 хвилин
Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 29 матчів, 4 ж.к., 2474 хвилини
Руслан Степанюк (Жетису) – 12 матчів, 4 голи, 1 ч.к., 910 хвилин
Володимир Аржанов (Кайсар) – 26 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 1968 хвилин
Різван Аблітаров (Атирау) – 27 матчів, 7 ж.к., 2332 хвилини
Максим Драченко (Кизил-Жар) – 15 матчів, 2 ж.к., 1294 хвилини
Олександр Стеценко (Кизил-Жар) – 8 матчів, 2 ж.к., 397 хвилин
Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 25 матчів, 1 гол, 5 ж.к., 1 ч.к., 2196 хвилин
Олександр Мігунов (Шахтар Караганда) – 15 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1231 хвилина
Кіпр
Ярослав Мартинюк відіграв весь матч за Ерміс, який двічі пропустив з пенальті (без участі Мартинюка) і програв Омонії (1:2).
Докса Євгена Павлова свій матч проведе в понеділок.
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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 6 матчів, 1 ж.к., 310 хвилин
Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 8 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 678 хвилини
Болгарія
Денис Васильєв не потрапив у заявку Вереї на матч із Септемврі (0:1). Невідомо, чи пов’язано це з поразкою у минулому турі 0:7 від Левскі (тоді наш захисник був замінений при 0:4).
Денис Васильєв (Верея) – 9 матчів, 1 ж.к., 741 хвилина
Молдова
Богдан Бойчук та Владислав Краєв вийшли у старті Динамо-Авто проти Зімбру (0:1).
Програла і Зоря з Олегом Єрмаком у старті – Мілсамі виявилися сильнішими 3:0.
На тижні склад тираспольського Шерифа поповнив Андрій Блізніченко, який протягом тривалого часу перебував без команди. Екс-гравець Дніпра поки за новоспеченого чемпіона Молдови ще не дебютував.
Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 18 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1611 хвилин
Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 19 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 1440 хвилин
Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 10 матчів, 2 ж.к., 770 хвилин
Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 4 матчі, 259 хвилин
Андрій Блізінченко (Шериф)
Азербайджан
Ігор Коротецький відіграв 52 хвилини за Сабаїл, який не виявив сильнішого в матчі із Зірою (0:0).
Габала здолала Сабах (2:1), а Дмитро Безотосний провів матч на лаві запасних. За гостей 90 хвилин відбігав Віталій Квашук. Екс-гравець Зорі розпочав гольову атаку своєї команди з відбору м’яча на своїй половині поля.
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Марко Девіч (Сабах) – 8 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 720 хвилин
Віталій Квашук (Сабах) – 9 матчів, 1 ж.к., 680 хвилин
Дмитро Безотосний (Габала) – 7 матчів, 10 пропущених голи, 540 хвилин
Кирило Петров (Нефтчі) – 8 матчів, 720 хвилин
Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2 ж.к., 426 хвилин
Вірменія
Арцах на виїзді переміг Гандзасар (2:0), а Олександр Тупчієнко відіграв за переможців весь матч.
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Максим Трусевич (Пюнік) – 6 матчів, 1 гол, 540 хвилин
Олександр Тупчієнко (Арцах) – 9 матчів, 2 ж.к., 731 хвилина
Данило Рябенко (Лорі)
Грузія
Микола Ковталюк забив свій черговий гол і продовжує посідати другу сходинку у списку бомбардирів Еровнулі ліги. Втім це не допомогло його Ділі уникнути поразки від Сіоні (1:3).
Гол Миколи на 01:34:30
Самтредіа Ігоря Кошмана на виїзді перемогла Колхеті (1:0) з Кирилом Дорошенком (72 хвилини) і Станіславом Причиненком у старті.
Олександр Азацький та Дмитро Іванісеня зіграли по 90 хвилин, а кутаїське Торпедо до 88-ї хвилини поступалося тбіліському Динамо 0:2. Втім на останніх хвилинах господарі забили двічі і звели поєдинок внічию (2:2).
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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 28 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 2134 хвилини
Микола Ковталюк (Діла) – 26 матчів, 16 голів, 3 ж.к., 1735 хвилин
Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина
Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин
Ігор Кошман (Самтредіа) – 13 матчів, 1 гол, 772 хвилини
Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин
Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин
Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин
Кирило Дорошенко (Колхеті) – 13 матчів, 1 гол, 992 хвилини
Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 13 матчів, 3 ж.к., 1170 хвилин
Станіслав Причиненко (Колхеті) – 6 матчів, 460 хвилин
Латвія
Рига Віктора Скрипника достроково стала чемпіоном Латвії! Клуб зі столиці переміг Валмієру (2:0) і у нещодавно здобутий Кубок отримав нагоду покласти золоті медалі.
Володимир Баєнко просидів чемпіонський двобій у запасі, зате після поєдинку святкував із шампанським у руках.
Максим Марусич, який продовжує лідирувати у списку найкращих бомбардирів Virsliga, та Артем Філімонов зіграли один проти одного. Вентспілс Філімонова на виїзді переміг РФШ (2:1) і вирвався на другу сходинку, змістивши рижан на бронзову позицію. Артема було замінено на 67-ій хвилині.
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Віктор Скрипник (Рига) – 14 матчів: 12 перемог, 2 нічиїх
Максим Марусич (РФШ) – 26 матчів, 14 голів, 5 ж.к., 2245 хвилин
Володимир Баєнко (Рига) – 22 матчі, 4 голи, 8 ж.к., 1816 хвилин
Богдан Коваленко (Рига) – 8 матчів, 1 ж.к., 417 хвилин
Гіулі Манджгаладзе (Вентспілс) – 8 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 359 хвилин
Артем Філімонов (Вентспілс) – 4 матчі, 2 ж.к., 218 хвилин
Литва
Атлантас сенсаційно перервав серію з поразок – на виїзді команда з Клайпеди не програла Жальгірісу (0:0). Єдиний з українців Богдан Мицик відіграв весь поєдинок.
Денис Підручний зі Стумбраса вийшов на поле на 70-ій хвилині, коли його команда програвала Судуві 1:4. Поєдинок так і завершився, а 17-річний українець нарешті дебютував у новій команді.
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Тимофій Шеремета (Тракай) – 10 матчів, 14 пропущених голів, 900 хвилин
Руслан Марушка (Атлантас) – 12 матчів, 2 ж.к., 778 хвилин
Юрій Тетеренко (Атлантас) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 901 хвилина
Юрій Захарків (Атлантас) – 8 матчів, 1 ж.к.,474 хвилини
Богдан Мицик (Атлантас) – 5 матчів, 287 хвилин
Денис Хвалицький (Атлантас) – 1 матч, 5 пропущених голів, 90 хвилин
Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 20 хвилин
Естонія
Неймовірна розв’язка чекає на нас в Meistriliiga. Напередодні останнього туру три команди зберігають шанси на чемпіонство, серед яких дві – з нашими легіонерами.
Нимме Калью лідирує і у п’ятницю на виїзді розгромив Вапрус (5:0) Примітно, що один з голів на рахунку нашого Андрія Марковича.
Прем’єрний гол Андрія на 01:35
На відстані двох очок розмістилась Левадія з трьома українцями у складі: Романом Дебелком, Юрієм Ткачуком та Ігорем Жураховським (був замінений в компенсований час). Дебелко відкрив рахунок в зустрічі, а потім віддав гольову передачу – його команда перемогла 2:1.
Гол Романа на 00:45
На рахунку Дебелка 28 забитих голів і він йде на третьому місці в таблиці бомбардирів ліги. Його випереджають Ліліу і Закарія Бегларішвілі – у них по 30 голів.
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Роман Дебелко (Левадія) – 35 матчів, 28 голів, 3 ж.к., 2935 хвилин
Юрій Ткачук (Левадія) – 30 матчів, 2 голи, 1 ч.к., 14 ж.к., 2625 хвилини
Андрій Маркович (Нимме Калью) – 31 матч, 1 гол, 6 ж.к., 2738 хвилин
Ігор Жураховський (Левадія) – 5 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 291 хвилина
Наші за кордоном: Маліновський на висоті, Костевич повертається, Селін нагадує про себе