Скандальний футбольний експерт Віктор Леоненко вважає, що в Україні достатньо кваліфікованих фахівців і не розуміє, чому наші клуби запрошують тренерів-іноземців.

"Зоря здивувала зі знаком мінус. Але тут можна зробити знижку – прийшов новий тренер. Хоча навіщо прийшов іноземець, я не знаю. Мені цікаво, скільки мине часу, доки іноземця зрозуміють. Наші тренери знають менталітет і хоч накричати можуть нормально, обматюкати. А там що?

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Я не розумію, навіщо нам тренери-іноземці, якщо у нас своїх вистачає. Я думаю, Заваров з радістю погодився б когось тренувати. Та й молоді фахівці у нас є: той самий Безсмертний, Мороз. Дякувати Богу, Григорчук сюди повернувся. Я вважаю, що він кваліфікований тренер, і довів це своєю роботою. Таке відчуття, що своїм просто в западло платити, особливо, коли в деяких клубах затримки. З іноземцями особливо вже не погуляєш", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, ван Леувен очолив Зорю цього літа і вже встиг вилетіти з луганцями з єврокубків, безвольно поступившись у матчі-відповіді румунській Універсітаті Крайовій з рахунком 0:3.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті