"Динамо цього тижня пов'язували чутками з Владіміром Петковічем, екс-тренером збірної Швейцарії. Тренером, який у 2018 році побудував класну збірну. І, як наслідок, декілька турнірів поспіль Швейцарія зі своїм золотим поколінням виходила у плей-офф на ЧС та Євро.

Наставник Руха – про фіаско з Динамо: "Це один з найгірших наших матчів"

Я попросив президента Динамо Ігоря Суркіса це прокоментувати, і він відповів мені одним словом... Ну, скажімо так: "Це неправда", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після звільнення Мірчі Луческу виконувачем обов'язків Динамо став Олександр Шовковський. 48-річний фахівець виграв два свої стартові матчі, здолавши з однаковим рахунком 2:0 Кривбас і Рух.

Після 15-ти турів Динамо з 22-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ шостим і має 3 гри в запасі.

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