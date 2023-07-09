"Футбол 24" пригадує найвідоміші випадки натуралізації гравців, які захищали на футбольних полях честь збірної України.

Молодіжна збірна України вдало виступила на чемпіонаті Європи-2023. Підопічні Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу і здобули путівку на Олімпіаду-2024. Вперше в історії футбольна збірна України візьме участь у Олімпійських іграх. За майбутнє національної команди можна бути спокійним – підростає гідна заміна.

Наявність талановитої української молоді – звичне явище. Попри це, в історії збірної України бували випадки підсилення національної команди так званими легіонерами – футболістами, які приїхали з інших країн, але з часом набули українське громадянство і отримали виклик до лав "синьо-жовтих".

Артем Мілевський

Країна: Білорусь.

За збірну України: 50 матчів, 8 голів, 4 асисти (2006-2012).

Рекордсмен за кількістю матчів у складі національної збірної України серед натуралізованих гравців. Юний Мілевський приїхав до Києва з Білорусі, а з часом талановитого нападника Динамо вмовили змінити футбольне громадянство. Цей крок українських функціонерів себе виправдав – Артем став лідером української молодіжки, з якою здобув срібні медалі чемпіонату Європи-2006. Одразу після того турніру динамівець ще й поїхав з національною збірною на ЧС-2006 у Німеччині.

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Знаменитий пенальті у післяматчевій серії чемпіонату світу проти Швейцарії, зароблений 11-метровий у грі з Англією в Дніпрі, єдиний дубль за національну збірну у матчі з Андоррою, гол у першому поєдинку на Арені Львів – Мілевський, безумовно, залишив свій слід в історії української збірної. Але він міг бути значно більшим, якби... Втім, справжні причини знає лише сам Артем.

Їздив одіозний форвард на ще один великий турнір – Мілевський потрапив у заявку Олега Блохіна на домашній Євро-2012, але якраз той рік і став для Артема останнім у збірній. Після гри з Молдовою у жовтні 2012-го Міля у синьо-жовтій футболці більше не грав, а далі поступово згасла його кар'єра і на клубному рівні. Зараз Мілевський перебуває у Києві, не займаючись активною футбольною діяльністю.

Марко Девіч Країна: Сербія. За збірну України: 35 матчів, 7 голів, 7 асистів (2008-2014). Бомбардир Металіста успішною грою за харків'ян змусив говорити про себе як про реальне підсилення для збірної України. Крім того, натуралізація серба частково позбавляла Мирона Маркевича проблем із лімітом на легіонерів. У підсумку, "перший після Бога", як його називали фанати у Харкові, став першим натуралізованим футболістом з країни, яка не є нашим сусідом. У 2008-му Марко Девіч дебютував за "синьо-жовтих", а загалом за національну збірну України зіграв 35 матчів, забив 7 голів. Марко зіграв на історичному для нас Євро-2012 – саме після його удару в матчі з Англією Джон Террі вибив м'яч, який вже опинився у воротах. Це бачили всі, окрім угорського арбітра Віктора Кашшаї. Але, мабуть, найпам'ятнішим для форварда став виїзний поєдинок проти Сан-Маріно у відборі на ЧС-2014. Тоді Девіч оформив свій єдиний хет-трик за "синьо-жовтих", а гра завершилася з рахунком 8:0 – друга рекордна перемога в історії збірної України. Товариські матчі проти США і Нігера у 2014-му стали для Марко Девіча останніми у футболці збірної України. Він завершив кар'єру футболіста у 2020 році. Едмар Країна: Бразилія. За збірну України: 15 матчів, 1 гол, 3 асисти (2011-2014). Перший бразилець в історії збірної України. Едмар став по-справжньому своїм у нашій країні. Саме тут хавбек одружився з українкою і взяв її прізвище. На момент натуралізації Едмар був гравцем харківського Металіста, а дебютував за національну команду в серпні 2011-го у спарингу проти Швеції. Той матч залишився для хавбека єдиним у складі збірної аж до 2013 року – у заявку на домашній чемпіонат Європи Едмар не потрапив. Все змінилося після приходу нового тренера. Збірну очолив Михайло Фоменко, який добре знав можливості Едмара завдяки спільній роботі в Таврії. Саме йому бразилець зобов'язаний статусом основного гравця "синьо-жовтих" у вирішальних матчах відбору на ЧС-2014. На фініші відбору Едмар грав практично в усіх матчах і став автором гольової передачі у київському поєдинку плей-офф проти Франції. 2:0 на НСК Олімпійський – мрія про Мундіаль-2014 була дуже близькою, але її цинічно розтоптали через кілька днів на Стад де Франс... Останній матч за збірну України Едмар зіграв у Львові. У жовтні 2014-го хавбек вийшов на заміну наприкінці гри з Македонією, після чого вже не викликався в національну команду. Едмар – єдиний із цієї підбірки, хто продовжує займатися футбольною діяльністю в Україні. Колишній гравець збірної працює тренером Металіста 1925. Марлос Країна: Бразилія. За збірну України: 26 матчів, 1 гол, 6 асистів (2017-2021). Ситуація Марлоса десь нагадує випадок із Марко Девічем. Так само солідний рівень гри за клуб, так само певна проблема з дотриманням ліміту на легіонерів. Марлос, який на той момент вже прожив в Україні більше 5-ти років, за активного сприяння Мирона Маркевича отримав наш паспорт і виклик від Андрія Шевченка в національну команду. Щоправда, важливим виконавцем для збірної України плеймейкер Шахтаря так і не став, хоч і награв чверть сотні матчів. Більш-менш регулярно у складі збірної Марлос виходив лише перший час після отримання паспорта – зокрема, 8 матчів у 2018-му. У відборі на Євро-2020 Марлос зіграв тільки 4 поєдинки (жодного повного), але в заявку на фінальну частину таки потрапив. Андрій Шевченко двічі випустив уродженця Бразилії на поле в груповому турнірі (обидві гри завершилися поразкою України). У плей-офф Марлос вже не грав – матч 3-го туру Євро проти Австрії став для нього останнім у складі збірної України. Більше ветерана не викликали. Свій єдиний гол за "синьо-жовтих" хавбек забив у ворота Литви. Зараз легенда Шахтаря вже півроку перебуває без клубу. Після від'їзду з України було невдале повернення в Атлетіко Паранаенсе і достроковий розрив контракту. Жуніор Мораєс Країна: Бразилія. За збірну України: 11 матчів, 1 гол (2019-2021). Останній із натуралізованих футболістів для збірної. На момент набуття громадянства України Мораєс був гравцем Шахтаря, в який наважився перейти після завершення контракту з київським Динамо. У сезоні 2018/19 уродженець Бразилії став найкращим бомбардиром УПЛ. Очікувалося, що Жуніор зможе нав'язати конкуренцію іншим нападникам "синьо-жовтих", але справи пішли так собі. Лише 11 матчів і 1 гол у ворота Фінляндії – такий доробок Мораєса у футболці збірної України. На Євро-2020 він не поїхав через травму коліна, а після відходу Андрія Шевченка з посади головного тренера перестав отримувати виклики в національну команду.

Цікаво, що запрошення Жуніора Мораєса ледь не вилізло Україні боком. Люксембург та Португалія подали скарги в УЄФА, вважаючи, що нападник був натуралізований з порушенням вимог Статуту ФІФА. Позаяк етнічний бразилець встиг зіграти в обох стартових поєдинках відбору на Євро-2020, то Україна ризикувала втратити 6 очок – тоді про боротьбу за перше місце можна було б забути. Було витрачено чимало нервів, але справедливість таки взяла гору. Скарги та апеляції відхилили, а Україна завершила той відбір, тріумфально пробившись у фінальну частину чемпіонату Європи.

Як і у Марлоса, після від'їзду з України справи в екс-форварда Динамо і Шахтаря не пішли. Він зі скандалом та обопільними звинуваченнями покинув Корінтіанс – не виключено, що попереду буде ще тривала судова тяганина.