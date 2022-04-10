"Мы получили возможность организовать этот товарищеский матч, хотя согласовывали все очень быстро. Фактически у нас была только пятница, чтобы поработать над всем необходимым.

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Очень важно, что эта инициатива стартовала в Греции. Мы хотим послать сообщения о прекращении этой войны как можно скорее. Чтобы перестать каждый день терять невинные души. Нас не интересует политика. Нас интересует донесение сообщения о прекращении этой войны", – цитирует Маринакиса Sport-FM.

Напомним, вчера Шахтер начал турне, цель которого – собрать деньги для помощи ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны. Первым соперником стал Олимпиакос, обыгравший "горняков" с минимальным счетом.

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