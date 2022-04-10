"Нас не интересует политика": владелец Олимпиакоса неоднозначно прокомментировал матч против Шахтера
Вангелос Маринакис, которому принадлежит Олимпиакос, пытается уйти от политического подтекста матча его команды против Шахтера.
"Мы получили возможность организовать этот товарищеский матч, хотя согласовывали все очень быстро. Фактически у нас была только пятница, чтобы поработать над всем необходимым.
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Очень важно, что эта инициатива стартовала в Греции. Мы хотим послать сообщения о прекращении этой войны как можно скорее. Чтобы перестать каждый день терять невинные души. Нас не интересует политика. Нас интересует донесение сообщения о прекращении этой войны", – цитирует Маринакиса Sport-FM.
Напомним, вчера Шахтер начал турне, цель которого – собрать деньги для помощи ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны. Первым соперником стал Олимпиакос, обыгравший "горняков" с минимальным счетом.
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