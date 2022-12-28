"Ми чудово підготувалися до матчів плей-офф за вихід на чемпіонат світу. З шотландцями взагалі провели яскравий поєдинок. Не поступилися їм в боротьбі, виконали всі тактичні настанови. Я був дуже задоволений, що підтвердив статус головного джокера збірної (посміхається). Вийшов на заміну – поставив крапку. Знову в Глазго, знову після передачі від Сашка Зінченка.

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Проте це був лише перший крок, ми розуміли, що на нас чекає ще важливіший поєдинок проти Вельсу. І ця гра нам теж давалася, але такі дні трапляються – ну не йшов м’яч у ворота. Просто ніяк! Я знову вийшов на заміну, мав чудовий момент, коли пробив головою. Досі не розумію, як голкіпер потягнув той удар, але він тоді піймав справжній кураж. Ну і арбітр додав своє.

Знаєте, я часто згадую цього Лаоса. Дивився матч чемпіонату світу Аргентина – Нідерланди, бачив, як нахабно поводився суддя і не розумів, чому йому довіряють такі важливі матчі. Треба було довести рефері до 1/4 фіналу, щоб зрозуміти, який він? Я читав, що Мессі вплинув на те, щоб іспанець завчасно поїхав з Катару. Добре, хоч так. Але ж нас не чули, а Мессі – почули…", – заявив Довбик в інтерв'ю Команда№1.

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