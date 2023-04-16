– Сьогодні ми зіграли настільки, наскільки змогли. Трохи не витягнули хлопців з психологічної ями після останньої гри, десь нас не вистачило. Та і графік був дуже важкий – футболістам було тяжко відновитися, але вони дуже старалися. Нас гублять дитячі помилки в обороні і брак, якого можна і не допускати. Хлопці старалися, щось хотіли, але ми грали з однією з найкращих команд, і нам не все вдалося з того, що ми планували.

– Як вийти з психологічної ями після поразок у матчах з лідерами?

– Напевно, зараз треба добре відпочити, перезавантажитися, адже буде кілька вихідних. У нас немає ротації, більш-менш адекватної заміни, адже багато хлопців, які пройшли через хвороби, багато травмованих. Ми елементарно не можемо освіжити гру, а хлопці наїдаються. Виходить така ситуація, що грають і тренуються одні й ті ж самі, і в цьому є проблема. Наприклад, у Шахтаря сьогодні було п’ять замін, команда явно виглядає свіжіше.

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– Перед матчами з Шахтарем говорили про те, що Львів ледь не з хлібом та сіллю приймає "гірників". Чи виправдало себе рішення зіграти двічі поспіль?

– Нічого страшного, все одно рано чи пізно ми б з ними зустрілися. Треба грати з будь-яким суперником, і в нас немає стратегії, що ми на щось готуємось колись. Ні, ми відповідально готуємося до кожної гри і в кожному матчі хочемо досягти максимального результату, але не все вдається. Зрозуміло, що кількості футболістів та їхньої кваліфікації нам трошки бракує, хоча всі хлопці дуже талановиті. Просто їх ще треба розвивати, тому працюватимемо в цьому напрямі.

– Зараз Львів замикає турнірну таблицю, як оціните шанси залишитися наступного сезону в УПЛ?

– Поки ми на останньому місці, але все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Старатимемося набирати очки в наступних іграх, але рук не опускатимемо. Ситуація дійсно дуже важка, та ми будемо в кожному матчі битися за очки. Скажу, що з цими хлопцями можна йти в бій – характер є. Справді, десь підсіли, але то й зрозуміло. В останній грі не втримали позитивний для нас результат, і це теж зіграло роль. Впливало і те, що поки ми не можемо зробити адекватної ротації, але треба вистояти і йти далі, – цитує Безсмертного прес-служба Шахтаря.

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