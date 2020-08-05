Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи у матчі з вилученнями і дублем Мораєса

Вирішальна битва за чвертьфінал Ліги Європи довжиною у практично 5 місяців. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Вольфсбург на "Футбол 24", стартував о 19:55. Донеччани отримали в Німеччині солідну перевагу, поклавши 2 виїзні голи, а супернику дозволивши відзначитися лише раз. Відтак "вовкам" потрібно було забивати мінімум двічі, аби пройти в 1/4 фіналу, а команді Каштру вистачило б і мінімальної поразки 0:1. Відзначимо, що у наступному раунді переможця цієї пари на 99% чекає Базель, який розгромив у першій зустрічі Айнтрахт на виїзді з рахунком 3:0.

Шахтар – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2019/20

Блискуче організований високий пресинг німців провокує помилки господарів. Додо та Пятов на рівному місці подарували кутовий. Каштру на ногах вже на 3-й хвилині. А тут ще й Мораєс боляче приземлився, пошкодивши руку. Доволі довго і гучно страждав Жуніор на газоні, але повернувся у гру. Як же багато втрат Шахтаря на власній половині. Патрік обрізався, подача і удар – Додо блокує. Найбільше від інтенсивного тиску страждають Матвієнко, який вийшов згадати минули, міняючи травмованого Ісмаїлі ліворуч, та капітан Пятов (9 втрат на двох за 10 хвилин). Патрік протягнув круглого, Антоніо скинули під удар метрів з 20 – вище.

А це вже значно цікавіше. Алан на 13-й хвилині у своєму стилі з 25-метрової відстані завдав першого прицільного удару. Снаряд двічі вдарився об газон, і Кастелс з величезними труднощами парирував на кутовий. Розкішно Антоніо вирізав на Мораєсу, але форвард Шахтаря тягнувся і дещо заслабо кивнув круглого. Захисник Понграчіч підстрахував кіпера, якого підловили на протиході. Найкращий момент гри на 19-й, адже чудова організація гри "вовків" поки не приносить великих плодів у плані креативу.

Віктор знищує Матвієнка на фланзі, але у воротарському Гінчек пропустив далі замість розстрільного удару, а партнер не дуже сподівався такого ходу. Тайсон вибухає на рівному місці після переведення на фланг від Мораєса. Марлос доповнив красивий пас колишнього капітана хитрим пострілом у стійку. Четвертий кутовий Вольфсбурга проти одного в Шахтаря, але гостроти після них на диво мало. Матвієнко чи не вперше якісно підключився в атаку на 33-й. Дві поспіль спроби, добротний удар з льоту – Кастелс знову тягне.

Мораєса вчергове вивели у штрафний на пристойну позицію, повз ворота летить м'яч. Антоніо з Патріком налагодили гру в центрі поля, заспокоїли різких "вовків", контролюють темп "гірники". Тайсон і Марлос змушують гостей перемикатися на оборону, активніше залучають крайніх захисників. Шахтар швидко змінив картину матчу на свою користь. Матвієнко скидав після кутового на екс-форварда Динамо. Мораєс зобразив щось надто піжонське. Степанено і Пятов виглядають досить непереконливо. Інший українець Матвієнко десь поруч, але потроху виправляється завдяки атакувальним діям. Також невиразний тайм у виконання Додо. Натомість "бразильський" півзахист Шахтаря вирішував усе в перші 45 хвилин.

Два поспіль моменти від Марлоса. Спочатку організував Мораєсу вихід віч-на-віч, а потім сам спробував з лінії штрафного. Кастелс просто феєрить сьогодні. Тайсона класно вивели на вільну позицію. Обвідний удар поруч зі стійкою пролітає. Цікаво виглядає статистика атак Вольфсбурга у першому таймі, як і його теплова карта. Майже 50% наступу проводять правим флангом, намагаючись використати відсутність Ісмаїлі. Матвієнко – не вершина надійності, але його помилки пробачили суперники, а потім якось заспокоїлося на лівому фланзі Шахтаря. Статистика ударів у площину просто вражає – 5:0 на користь української команди. Суперники кардинально різного класу на полі, але напруга зберігається, адже дуже вже не хоче м'яч залітати у ворота гостей.

Два поспіль майже ідентичні фоли центральних захисників перед штрафним Пятова. Хочолаві пощастило менше, ніж Кривцову – пряма червона після консультацій з VAR і перегляду повторів. З іншого боку рефері спочатку пенальті призначав, а потім побачив, що гравець Вольфсбурга Віктор лише падав у штрафному. Капітан Шахтаря виручив після обох потужних ударів, а за якихось 3 хвилини вже Брукс на рівному місці заробив другу жовту. Кружляк червону не побоявся показати, урівнявши склади.

Оригінальна перебудова від Каштру. Вилучили центрального захисника, але випускає наставник Коваленка та Соломона замість Антоніо та Марлоса. Згодом вийшов і Коноплянка замість Тайсона. У підсумку Степанено опустився глибше на позицію Хочолави. Подача штрафного, і Пятов навіть після офсайду рятує. Шахтар, здавалося, спокійно доводить матч до 8-ї поспіль домашньої нічиєї з німецькою командою в єврокубках. Однак тут Мораєс влучив нарешті. На 89-й Жуніор прошив Кастелса після прострілу Додо. Гол зробила передгольова передача Соломона, який стягнув на собі двох опонентів і розірвав зони "вовків". Логічний результат.

Коноплянка зробив гол для джокера №1 нинішнього матчу. Соломон спокійно розібрався з голкіпером. Провальна поперечна передача, Мораєс перехоплює, обводить воротаря і оформлює дубль. Фантастика – 3 голи за 4 хвилини, оце так прорвало! Загалом дуже спокійний та солідний вихід у чвертьфінал для Шахтаря, хоча не без нюансів і провалів окремих виконавців.