Шахтар – Вольфсбург – відео голів та огляд матчу

Шахтар зумів відкрити рахунок у зустрічі аж на 89-й хвилині. Це Манор Соломон виборов позицію поблизу кутового прапорця, відпасував на Додо, а той продовжив на Мораєса. Жуніор в дотик відправив м'яч у сітку. Ще через дві хвилини Соломон забив другий гол, завершивши стрімку контратаку. Згодом ще й Мораєс обікрав захист Вольфсбурга, втік на побачення з голкіпером і оформив дубль.

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи у матчі з вилученнями і дублем Мораєса

Шахтар – Вольфсбург: відео гола Мораєса:

Шахтар – Вольфсбург: гол Соломона:

Шахтар – Вольфсбург: другий гол Мораєса: