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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Вольфсбург – відео голів та огляд матчу

21:46 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Вольфсбург – відео голів та огляд матчу

Шахтар приймає Вольфсбург в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Вольфсбург на "Футбол 24".

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Шахтар зумів відкрити рахунок у зустрічі аж на 89-й хвилині. Це Манор Соломон виборов позицію поблизу кутового прапорця, відпасував на Додо, а той продовжив на Мораєса. Жуніор в дотик відправив м'яч у сітку. Ще через дві хвилини Соломон забив другий гол, завершивши стрімку контратаку. Згодом ще й Мораєс обікрав захист Вольфсбурга, втік на побачення з голкіпером і оформив дубль.

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи у матчі з вилученнями і дублем Мораєса

Шахтар – Вольфсбург: відео гола Мораєса:

Шахтар – Вольфсбург: гол Соломона:

Шахтар – Вольфсбург: другий гол Мораєса:

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Теги
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