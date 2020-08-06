Шахтар – Вольфсбург: екс-арбітр ФІФА оцінив справедливість вилучення Хочолави

"Якщо б не VAR, то ми побачили б, як Вольфсбург виконує 11-метровий удар. Сьогодні відеоасистент арбітра – це панацея і хороша допомога для рефері у подібних критичних ситуаціях. Зрозуміло, що Кружляк відстав від цього моменту. Саме порушення він зафіксував, але початок цього порушення він не бачив. VAR у цьому моменті допоміг українській команді.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Щодо вилучення Хочолави... Коли Жоао Віктор прокинув м'яча повз Пятова, він виходив на порожні ворота. Голкіпер Шахтаря вже був відіграний. У футболіста Вольфсбурга була реальна можливість забити гол. Скоріш за все, Кружляк вчинив правильно, показавши червону картку Хочолаві. Матвієнко хотів підстрахувати, але він не був десь поруч, а на відстані 2-3 метрів. Щодо вилучення Брукса – немає питань. З початку він грубо зіграв проти Мораєса на 57-й хвилині. На 70-й Жуніор зіграв на випередження, а Брукс не встиг і заїхав йому ногою в тулуб. Гравець Вольфсбурга справедливо отримав другу жовту картку.

Такий принциповий матч, але у першому таймі не було жодних дисциплінарних санкцій. Наші арбітри у тих ситуаціях, коли Степаненко в'їхав у гомілкостоп супернику, чи фол на Марлосі – вже б давали картки. Для наших суддів, які не вміють користуватися картками – це наочний урок. Не потрібно ніколи спішити, адже вся гра ще попереду", – сказав Ступар у коментарі FootBoom.

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