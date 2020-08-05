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Шахтар – Вольфсбург: Матвієнко назвав переломний момент матчу Ліги Європи

5 серпня 22:31 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: Матвієнко назвав переломний момент матчу Ліги Європи
Микола Матвієнко / Фото ФК Шахтар

Захисник "гірників" Микола Матвієнко поділився враженнями від переможного поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ проти Вольфсбурга (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

"Почали дуже з хвилюванням, не ввійшли у гру, багато помилок було, втрат. У перерві розібралися. У другому таймі зіграли більш надійно.

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Нам дуже пощастило, що Жуніор самовіддано заробив дві жовті для Брукса. Швидко зрівнялися в складах. Це дало нам поштовх, довели гру до потрібного результату.

Наше завдання, як говорив тренер, – це фінал", – заявив Матвієнко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи на донецьку команду очікуватиме переможець пари Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

blog_ava
Шахтар – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи – як це було
5 серпня
27329
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург Микола Микола Матвієнко
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