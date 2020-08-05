Шахтар – Вольфсбург: Матвієнко назвав переломний момент матчу Ліги Європи

"Почали дуже з хвилюванням, не ввійшли у гру, багато помилок було, втрат. У перерві розібралися. У другому таймі зіграли більш надійно.

Батько Мораєса пояснив, чому радий переходу сина з Динамо в Шахтар

Нам дуже пощастило, що Жуніор самовіддано заробив дві жовті для Брукса. Швидко зрівнялися в складах. Це дало нам поштовх, довели гру до потрібного результату.

Наше завдання, як говорив тренер, – це фінал", – заявив Матвієнко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи на донецьку команду очікуватиме переможець пари Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини