Наполи одолел Лацио и стал первым полуфиналистом Кубка Италии

В первом четвертьфинале Кубка Италии Наполи одержал минимальную победу над римским Лацио. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Италия, Кубок Италии, 1/4 финала

Наполи – Лацио – 1:0

Гол: Инсинье, 2

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 10 (Л)

Удаления: Хюсай, 19 (вторая желтая карточка) – Лейва, 25 (вторая желтая карточка)

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Подопечные Дженнаро Гаттузо шокировали гостей из столицы уже в дебюте встречи. На 2-й минуте Зелински нашел на левом фланге свободного Лоренцо Инсинье, а капитан "партенопейцев" накрутил двух защитников на углу штрафной и роскошно положил в дальний угол ворот Стракоши – 1:0!

Шок "орлов", однако, продолжался недолго. На 8-й минуте Хюсай завалил Кайседо в своей штрафной, и арбитр указал на точку. Пенальти взялся бить главный бомбардир Лацио Чиро Иммобиле. Форвард уверенно взял разбег и, кажется, выиграл дуэль взглядов у Оспины, однако газон Сан-Паоло сыграл за Наполи – итальянец поскользнулся, а мяч курьезно полетел над воротами.

Римляне продолжили давить, что привело к быстрому удалению Хюсая. Албанец сорвал быструю контратаку гостей на 19-й минуте, заслуженно получил вторую желтую и ушел отдыхать досрочно. Но воспользоваться численным большинством Лацио было не суждено. Чуть больше, чем 5 минут спустя, Лукас сфолил в центре поля, а затем наговорил "приятных" слов арбитру и присоединился к Хюсаю.

Тем не менее, игра 10 на 10 только поспособствовала зрелищности. Команды создали с десяток возможностей забить, раз пять "обстучали" стойки и перекладины, забивали из офсайдов и вполне могли закончить игру с хоккейным счетом. Однако, мяч больше упорно не шел в ворота, поэтому все завершилось минимальной победой хозяев и путевкой в ​​полуфинал для Наполи.