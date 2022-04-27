Наполі закрив перехід "грузинського Мессі" – російський екс-клуб Реброва жорстко покараний за жадібність
Наполі розпочав свою літню кампанію трансфером, який викликає дуже багато питань.
Власник "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив майбутній перехід хавбека Хвічі Кварацхелії, інформує Corriere dello Sport.
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Донедавна 21-річний грузин належав Рубіну, однак гравець скористався додатковим вікном від УЄФА і перейшов у Динамо Батумі. Однозначно невідомо, розірвав Хвіча контракт з казанцями чи лише призупинив. Свого часу Рубін вимагав за "грузинського Мессі" 30 млн євро, проте жоден з покупців (називалися Тоттенхем, Ювентус) не наважився давати такі гроші. Тепер екс-клуб Сергія Реброва отримає від Наполі крихти або взагалі нічого, якщо контракт півзахисника таки перейшов у власність Динамо Батумі.
Додамо, що у поточному розіграші чемпіонату Росії Кварацхелія провів 19 матчів, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.
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