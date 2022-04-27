Наполі розпочав свою літню кампанію трансфером, який викликає дуже багато питань.

Власник "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив майбутній перехід хавбека Хвічі Кварацхелії, інформує Corriere dello Sport.

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Донедавна 21-річний грузин належав Рубіну, однак гравець скористався додатковим вікном від УЄФА і перейшов у Динамо Батумі. Однозначно невідомо, розірвав Хвіча контракт з казанцями чи лише призупинив. Свого часу Рубін вимагав за "грузинського Мессі" 30 млн євро, проте жоден з покупців (називалися Тоттенхем, Ювентус) не наважився давати такі гроші. Тепер екс-клуб Сергія Реброва отримає від Наполі крихти або взагалі нічого, якщо контракт півзахисника таки перейшов у власність Динамо Батумі.

Додамо, що у поточному розіграші чемпіонату Росії Кварацхелія провів 19 матчів, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

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