Наполи закрыл переход "грузинского Месси" – российский экс-клуб Реброва жестоко наказан за жадность
Наполи начал свою летнюю кампанию трансфером, который вызывает множество вопросов.
Владелец "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис подтвердил предстоящий переход хавбека Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.
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До недавнего времени 21-летний грузин принадлежал Рубину, однако игрок воспользовался дополнительным окном от УЕФА и перешел в Динамо Батуми. Однозначно неизвестно, разорвал Хвича контракт с казанцами или только приостановил. В свое время Рубин требовал за "грузинского Месси" 30 млн евро, однако ни один из покупателей (назывались Тоттенхэм, Ювентус) не решился давать такие деньги. Теперь экс-клуб Сергея Реброва получит от Наполи крошки или вообще ничего, если контракт полузащитника перешел в собственность Динамо Батуми.
Добавим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Кварацхелия провел 19 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами.
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