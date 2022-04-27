Владелец "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис подтвердил предстоящий переход хавбека Хвичи Кварацхелии, сообщает Corriere dello Sport.

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До недавнего времени 21-летний грузин принадлежал Рубину, однако игрок воспользовался дополнительным окном от УЕФА и перешел в Динамо Батуми. Однозначно неизвестно, разорвал Хвича контракт с казанцами или только приостановил. В свое время Рубин требовал за "грузинского Месси" 30 млн евро, однако ни один из покупателей (назывались Тоттенхэм, Ювентус) не решился давать такие деньги. Теперь экс-клуб Сергея Реброва получит от Наполи крошки или вообще ничего, если контракт полузащитника перешел в собственность Динамо Батуми.

Добавим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Кварацхелия провел 19 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами.

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