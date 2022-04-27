Півзахисник Ілля Жигульов був змушений піти з польського Заглембе. Росіянин виявився трохи розумнішим за більшість своїх земляків й відразу зрозумів, що настав кінець його кар'єрі в цивілізованому футбольному світі.

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"Розірвання контракту стали обговорювати майже відразу після початку війни. Я одразу перестав потрапляти у заявку і розумів, чому. Клуб Заглембе – політичний, а в лізі було лише двоє росіян, тому всі чудово розуміли, до чого це призведе. Питання було в тому, як ми попрощаємося. Політичний клуб у тому сенсі, що інвестори та спонсори Заглембе тісно пов'язані із політичною сферою.

Усі зрозуміли одне одного. Розірвання контракту було лише питанням часу. Повторюся, ми майже одразу сіли за стіл обговорювати це. Я сам усе розумів. Питання було в тому, як і коли я піду. У пошуках нового клубу відштовхуватимуся від варіантів, але в будь-якому разі в деякі країни Європи найближчим часом з російським паспортом потрапити неможливо", – розповів Жигульов російським ЗМІ.

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