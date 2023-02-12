Неаполітанці розгромили Кремонезе (3:0) в рамках 22 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Наполі місяць тому вилетів з Кубка Італії від Кремонезе. Аутсайдер Серії А створив сенсацію завдяки серії пенальті. Сьогодні неаполітанці взяли реванш.

Наполі сенсаційно вилетів з Кубка Італії від найгіршої команди Серії А – історичний матч та казковий дебют тренера

Рахунок відкрив іменинник Кварацхелія. Грузин забив символічний гол – на 22 хвилині у 22 день народження. Хвіча підхопив м'яч на краю поля, змістився в центр, хитнув суперників і точно пробив.

У другому таймі Наполі подвоїв перевагу на стандарті. Після кутового Осімхен скористався скидкою Кіма та загнав м'яч у сітку. А через кілька хвилин Ельмас поставив ефектну крапку в зустрічі.

Наполі оформив розгром, набрав 59 очок і наблизився до чемпіонства. Відрив від конкурентів складає 16 пунктів. Кремонезе залишився останнім у таблиці Серії А.