Маріо Руй залишиться в Наполі до літа 2026 року.

Наполі оголосив про продовження контракту з захисником Маріо Руєм. Про це пише клубна прес-служба.

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Нова угода діє до 30 червня 2026 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

32-річний португалець у минулому сезоні провів 28 матчі за Наполі та зробив 8 результативних передач. Разом з командою він виграв чемпіонат Італії.

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