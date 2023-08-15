Наполі продовжив контракт з одним із лідерів – футболіст відіграв важливу роль в чемпіонському сезоні
Наполі оголосив про продовження контракту з захисником Маріо Руєм. Про це пише клубна прес-служба.
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Нова угода діє до 30 червня 2026 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.
32-річний португалець у минулому сезоні провів 28 матчі за Наполі та зробив 8 результативних передач. Разом з командою він виграв чемпіонат Італії.
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