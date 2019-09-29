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Наполі у складному поєдинку здолав Брешію: 6-й тур Серії А, матчі неділі

15:29 72 Читать на русском
Наполі у складному поєдинку здолав Брешію: 6-й тур Серії А, матчі неділі
Наполі – Брешія – 2:1 / фото твіттер ФК Наполі

У недільному матчі 6-го туру Наполі вдома переграв Брешію (2:1). Звіт матчу читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2019/20, 6-й тур

Наполі – Брешія – 2:1

Голи: Мертенс, 13, Манолас, 45+5 – Балотеллі, 67

Лаціо – Дженоа – початок матчу о 16:00

Лечче – Рома – початок матчу о 16:00

Удінезе – Болонья – початок матчу о 16:00

Кальярі – Верона – початок матчу о 19:00

Мілан – Фіорентина – початок матчу 21:45

У Неаполь завітали гості з Брешії. Господарі не зволікали й уже на 13-й хвилині Мертенс після скидки Кальєхона відкрив рахунок у зустрічі. Ще до перерви неаполітанці подвоїли власну перевагу – довга подача з кутового знайшла Максімовіча, той продовжив головою на Маноласа, а останній переправив сферу у ворота. По перерві гості зуміли відіграти один м'яч. Маріо Балотеллі після подачі з кутового від Тоналі головою точно поцілив у кут воріт – 2:1. Більше команди не забивали – перемога Наполі у підсумку.

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