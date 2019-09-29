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Дебютний гол Балотеллі у відеоогляді матчу Наполі – Брешія – 2:1

17:37 114 Читать на русском
Дебютний гол Балотеллі у відеоогляді матчу Наполі – Брешія – 2:1
Наполі – Брешія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі вдома обіграв Брешію в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

14’ Дріс Мертенс
45+5’ Костас Манолас
 
Маріо Балотеллі 68’
14’ Дріс Мертенс
45+5’ Костас Манолас
68’ Маріо Балотеллі

Наполі ще до перерви здобув перевагу у два м'ячі завдяки влучним ударам Мертенса та Маноласа. В середині другого тайму Маріо Балотеллі забив дебютний гол після повернення в Серію А. Однак на більше гості не спромоглися.

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Після звітного матчу Наполі набрав 12 очок та піднявся на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У Брешії залишилося 6 пунктів та 11-а сходинка.

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Теги
Італія Відеоновини Брешія Брешія Наполі Наполі Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Наполі - Брешія
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