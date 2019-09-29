Дебютний гол Балотеллі у відеоогляді матчу Наполі – Брешія – 2:1

Наполі вдома обіграв Брешію в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі ще до перерви здобув перевагу у два м'ячі завдяки влучним ударам Мертенса та Маноласа. В середині другого тайму Маріо Балотеллі забив дебютний гол після повернення в Серію А. Однак на більше гості не спромоглися.

Наполі у складному поєдинку здолав Брешію: 6-й тур Серії А, матчі неділі

Після звітного матчу Наполі набрав 12 очок та піднявся на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У Брешії залишилося 6 пунктів та 11-а сходинка.