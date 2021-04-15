Наполі розробив стильний комплект форми з відомим фешн-брендом
20:04 - Читать на русском
Наполі має намір довести, що в Італії не лише Мілан є столицею моди.
Нове екіпірування Наполі було розроблене разом із дизайнерами відомого бренду Marcelo Burlon.
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Футболки будуть прикрашені стильними принтами крил, які є візитівкою бренду. Розробники створили одразу два комплекти форми, а також фанатський мерч – кепки та футбольні м'ячі.
Нагадаємо, після 30-ти турів Серії А Наполі розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.
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