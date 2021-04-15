Наполи разработал стильный комплект формы с известным фэшн-брендом
20:04 - Читати українською
Наполи намерен доказать, что в Италии не только Милан является столицей моды.
Новая экипировка Наполи была разработана вместе с дизайнерами известного бренда Marcelo Burlon.
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Футболки будут украшены стильными принтами крыльев, которые являются визитной карточкой бренда. Разработчики создали сразу два комплекта формы, а также фанатский мерч – кепки и футбольные мячи.
Напомним, после 30-ти туров Серии А Наполи расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.
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